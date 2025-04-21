Papa Francis'in ölümünün ardından taziye mesajları

88 yaşındaki Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'in hayatını kaybetmesinin ardından dünya liderlerinden başsağlığı mesajları gelmeye başladı.

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MACRON: HER ZAMAN EN SAVUNMASIZ OLANLARIN YANINDA YER ALDI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Papa Francis'in papalık görevi boyuncaher zaman en savunmasız ve en kırılgan olanların yanında yer aldığını ve bunu büyük bir alçakgönüllülükle yaptığını söyledi.

Macron gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu savaş ve vahşet zamanında, diğerine, en kırılgan olana karşı bir duygusu vardı" ifadelerini kullandı.

MERZ: TOPLUMUN EN ZAYIF ÜYELERİNE OLAN BAĞLILIĞIYLA HATIRLANACAK

Almanya'nın Şansölye adayı Friedrich Merz, Papa Francis'in toplumun en zayıf üyelerine olan yorulmak bilmez bağlılığıyla hatırlanacağını söyledi. Merz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "O, alçakgönüllülük ve Tanrı'nın merhametine olan inançla yönlendirildi" dedi.

SCHOOF: HALK ADAMIYDI

Hollanda Başbakanı Dick Schoof, "Papa Francis her bakımdan bir halk adamıydı" açıklamasında bulundu.

Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon mesajında, "Papa Francis'in vefatını duyduğum için üzgünüm. Alçakgönüllü bir adam olan onun mirası, savunmasızlara, sosyal adalete ve dinler arası diyaloğa olan sarsılmaz bağlılığı içeriyor. Dualarım dünyada onun ölümünü yas tutan herkesle." ifadelerini kullandı.