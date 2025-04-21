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        Haberler Dünya Papa Francis'in ölümünün ardından taziye mesajları | Dış Haberler

        Papa Francis'in ölümünün ardından taziye mesajları

        Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis, 88 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir tedavi gören Papa, dün Vatikan'da Aziz Petrus Meydanı'nda yapılan Paskalya ayininin son bölümünde tekerlekli sandalyeyle vatandaşların Paskalya bayramını kutlamıştı. Papa'nın ölümünün ardından dünya liderlerinden taziye mesajları gelmeye başladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.04.2025 - 11:51 Güncelleme: 21.04.2025 - 12:09
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        Papa'nın ölümünün ardından taziye mesajları
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        88 yaşındaki Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'in hayatını kaybetmesinin ardından dünya liderlerinden başsağlığı mesajları gelmeye başladı.

        Papa Francis hayatını kaybetti
        Papa Francis hayatını kaybetti Haberi Görüntüle

        MACRON: HER ZAMAN EN SAVUNMASIZ OLANLARIN YANINDA YER ALDI

        Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Papa Francis'in papalık görevi boyuncaher zaman en savunmasız ve en kırılgan olanların yanında yer aldığını ve bunu büyük bir alçakgönüllülükle yaptığını söyledi.

        Macron gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu savaş ve vahşet zamanında, diğerine, en kırılgan olana karşı bir duygusu vardı" ifadelerini kullandı.

        MERZ: TOPLUMUN EN ZAYIF ÜYELERİNE OLAN BAĞLILIĞIYLA HATIRLANACAK

        Almanya'nın Şansölye adayı Friedrich Merz, Papa Francis'in toplumun en zayıf üyelerine olan yorulmak bilmez bağlılığıyla hatırlanacağını söyledi. Merz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "O, alçakgönüllülük ve Tanrı'nın merhametine olan inançla yönlendirildi" dedi.

        SCHOOF: HALK ADAMIYDI

        Hollanda Başbakanı Dick Schoof, "Papa Francis her bakımdan bir halk adamıydı" açıklamasında bulundu.

        Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon mesajında, "Papa Francis'in vefatını duyduğum için üzgünüm. Alçakgönüllü bir adam olan onun mirası, savunmasızlara, sosyal adalete ve dinler arası diyaloğa olan sarsılmaz bağlılığı içeriyor. Dualarım dünyada onun ölümünü yas tutan herkesle." ifadelerini kullandı.

        HERZOG: BARIŞ DUALARININ GERÇEKLEŞMESİNİ UMUYORUM

        İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Papa Francis'in derin inanç, barış ve şefkat sahibi biri olduğunu söyledi. Herzog, mesajında "Orta Doğu'da barış ve rehinelerin (Gazze'de) güvenli bir şekilde geri dönmesi için yaptığı duaların yakında gerçekleşmesi gerçekten umuyorum" dedi.

        MELONİ: BÜYÜK BİR ADAMDI

        İtalya Başbakanı Meloni, Papa Francis'in büyük bir insan, büyük bir lider olduğunu söyledi.

        DUDA: MERHAMET HAVARİSİYDİ

        Polonya Cumhurbaşkanı Duda, Modern dünyanın zorluklarına cevap olarak veren, büyük bir merhamet havarisiydi" dedi.

        ABD BAŞKAN YARDIMCISI VANCE: KALBİM ONU SEVENLER İÇİN ATIYOR

        ABD Başkan Yardımcısı Vance, "Az önce Papa Francis'in vefatını öğrendim. Kalbim dünyanın dört bir yanında onu seven milyonlarca Hristiyan için atıyor." dedi.

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