Vatikan, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un bu sabah yerel saatle 07.35'te hayatını kaybettiğini duyurdu.

Roma Katolik Kilisesi'nin ilk Latin Amerikalı lideri olan Papa Francis 88 yaşında hayatını kaybetti. 12 yıldır Katolik dünyasının lideri olan Arjantinli Papa Francis, bir süredir rahatsızlık yaşıyordu. Hayatını kaybetmeden önce zatürre teşhisiyle 38 gün boyunca hastanede yatan Papa, bu sırada iki kez hayati tehlike atlattı.

Papa'nın ölümünün ardından taziye mesajları Haberi Görüntüle

Kilise içindeki muhafazakar kesime uzak olan ve 'modern bir papalık' yaratmaya çalışan Papa Francis, selefi 16. Benedikt'in 2013'teki istifasının ardından derin bir bölünme yaşayan bir Kilise devralmıştı.

12 YILDAN FAZLA GÖREV YAPTI

Katolik aleminin 266'ncı Papası olarak Mart 2013'te selefi Papa 16. Benediktus'un tarihi istifası sonrasında seçilen Papa Franciscus, 12 yıldan fazla görev yaptı.

Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis, bu yıl içinde Türkiye'yi ziyaret edeceğini duyurmuştu.

DÜN PASKALYA AYİNİNE KATILMIŞTI

Papa Francis, dün Paskalya nedeniyle Vatikan'ın ünlü Aziz Petrus Meydanı'nda Paskalya ayinine katılmıştı. Papa geleneksel mesajında, bu yıl Katolikler ve Ortodoksların Paskalya'yı aynı gün kutladığına işaret ederek, barışın tüm dünyaya yayılmasını dilemişti.

PAPA'NIN HASTANEYE KALDIRILDIĞI DÖNEM Papa Franciscus, 9 ve 12 Şubat'taki halka açık iki etkinlikte, bronşit geçirdiğini ve nefes almakta güçlük çektiğini belirterek konuşma yapamamış ve yardımcılarından konuşma metinlerini okumalarını istemişti. 14 Şubat'ta hastaneye kaldırılan Papa'nın solunum yollarında polimikrobiyal enfeksiyon olduğu bildirilmişti. Vatikan, 18 Şubat'ta Papa'da çift taraflı zatürre geliştiğini ve klinik durumunun karmaşık tablo çizdiğini açıklamıştı. Vatikan, 28 Şubat'ta da bronkospazm krizi geçiren Papa'ya bronkoaspirasyon yapıldığını, mekanik ventilasyon başlatıldığını ve tedaviye olumlu yanıt alındığını kaydetmişti. Katoliklerin ruhani lideri, 3 Mart'ta da iki kez akut solunum yetmezliği geçirmiş ve invaziv olmayan mekanik ventilasyona yeniden başlanmıştı. REKLAM 23 MART'TA HALKI SELAMLADI 4 Mart'tan itibaren hafif iyileşme belirtileri göstermeye başlayan Papa'nın 12 Mart'ta çekilen son göğüs röntgeninin önceki günlerde kaydedilen iyileşmeleri radyolojik olarak doğruladığı bildirilmişti. Papa Franciscus, 23 Mart'ta hastane balkonundan halkı selamladıktan sonra taburcu edilmişti. DOKTORU 2 KEZ ÖLÜMDEN DÖNDÜĞÜNÜ AÇIKLAMIŞTI Prof. Sergio Alfieri, 25 Mart'ta Corriere della Sera gazetesine verdiği demeçte, Papa'nın hastanede yattığı dönemde 2 kez ölümden döndüğünü açıklamıştı.

KONUŞMAKTA ZORLANDIĞI GÖRÜLMÜŞTÜ Papa, 6 Nisan günü hastaneden taburcu edildikten iki hafta sonra Vatikan'da halkı selamladı. 88 yaşındaki Papa'nın konuşmakta zorlandığı ve burnunda da oksijen desteği için nazal kateter olduğu görülmüştü. MEZAR YERİNİ VE VASİYETİNİ HAZIRLADIĞINI SÖYLEMİŞTİ 2023 yılında Meksikalı yayın kuruluşu N+'ya verdiği röportajda mezar yerini hazırladığını ve Vatikan'ın papalar için düzenlediği cenaze törenini kendi cenazesiyle sadeleştireceğini açıklamıştı. Papa ayrıca vasiyetini hazırladığını da dile getirmiş ve "yaşlılık ve limitler belirince hazırlanmak gerek" ifadelerini kullanmıştı. Roma’da sıklıkla ziyaret ettiği Santa Maria Maggiore Bazilikası’na özel bir bağlılığı olduğunu söyleyen Papa, mezarının da burada hazırlandığını belirtmişti. Papa Francis kendisine sade bir cenaze töreni yapılması için Vatikan'ın ilgili yetkilisi ile çalışmalara bile başlamıştı. Aralık 2023'te bu çalışmalarla gündeme gelen Papa Francis 1903 yılında ölen 13. Leo gibi Vatikan dışına gömülmek istediğini dile getirmişti. İSTİFA MEKTUBUM HAZIR DEMİŞTİ Son yıllarda yaşadığı birçok sağlık sorunu nedeniyle programlarını iptal etmek zorunda Papa'nın zaman zaman emekli olacağı iddiaları da ortaya çıkmıştı. Papa 2022 yılındaki bir röportajında da istifa mektubunu 9 yıldır çekmecesinde hazır beklettiğini söylemişti. O dönem verdiği bir demeçte, "İstifamı yazdım ve eski Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Tarcisio Bertone'ye vererek 'Tıbbi nedenlerle ya da çalışmama engel olacak başka şeylere karşı işte istifam' dedim. Kardinal Bertone'nin onu kime verdiğini bilmiyorum, ama eminim yeni Devlet Sekreteri Pietro Parolin’e vermiştir" diye konuşmuştu.