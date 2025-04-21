Yeni Papa nasıl seçilecek? Adaylar kim?

Vatikan Devlet Başkanı ve Roma Katolik Kilisesi'nin lideri Papa Francis 88 yaşında hayatını kaybetti. Kilisenin 'ilerici' kanadından olan ve Kilise tarihinde Avrupalı olmayan ilk Papa olan Arjantinli Papa Francis'in ardından Roma Katolik Kilisesi, Katolik dünyasının yeni ruhani liderini seçecek.

Peki süreç nasıl işliyor?

Öncelikle Papa, 80 yaşın altında olması gereken 120 kardinal tarafından seçilir. Papa'nın ölüm ilanının ardından dünyanın çeşitli bölgelerindeki tüm kardinaller Vatikan'a gelir.

Conclave (Konsey) toplanır ve konseyin ilk günü özel bir ayinle başlar. Ardından kardinaller Sistine Şapeli'ne girerek dualar ve ilahiler okuyarak azizlere ve Kutsal Ruh'a bir Papa seçmelerine yardım etmeleri için yalvarır.

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Her kardinal elini bir İncil'in üzerine koyar ve "en büyük sadakatle" konseyin ayrıntılarını asla açıklamayacağına dair söz verir.

Papalık ayinlerinin yöneticisi, yani Papa'nın görev süresi boyunca dini törenleri düzenleyen yetkili Kardinaller Meclisi'nin dekanı, daha sonra Latince "Herkes dışarı" anlamına gelen "Extra omnes" diye bağırır. Kardinaller dışındaki herkes ayrılır.

Şapel ve dış dünya arasındaki tüm iletişim kesilir

Şapelin içindeki kardinallerle dış dünya arası iletişim tamamen kesilir. Kardinaller bilgi sızdırırlarsa Kilise'den aforoz edilir. Şapel dinleme cihazına karşı elektronik cihazlarla taranır.

Adayların erkek ve vaftiz edilmiş bir Katolik olması gerekmektedir. Ve açık bir gereklilik olmasa da, neredeyse her Papa seçilmeden önce kardinal olmuştur.

Dünyada şu an 252 kardinal bulunuyor ve bunların 138'i yaş şartına uyuyor. 138 kişiden 120'si konseye dahil olabiliyor.

Şapel'de oylama başlar. Her kardinal kendi seçtiği ismi Latince "Yüce Papa olarak seçiyorum" yazılı bir kağıda yazar. Sunağa teker teker yaklaşırlar ve şöyle derler: "Yargıcım olacak Rab İsa'yı şahidim olarak çağırıyorum ki, oyum Tanrı'nın huzurunda seçilmesi gerektiğini düşündüğüm kişiye verilmiştir."

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Katlanmış oy pusulası yuvarlak bir tabağın üzerine yerleştirilir ve oval gümüş-altın bir küpün içine kaydırılır. Oylar kullanıldıktan sonra, isimleri not eden ve yüksek sesle okuyan üç denetçi tarafından teker teker açılır.

Kardinaller kendilerine verilen bir kağıda kendi çetelelerini tutabilirler ancak oylama sonunda yakılmak üzere notlarını teslim etmeleri gerekir.

Denetçiler daha sonra oyları toplar ve sonuçları Papalık arşivlerinde saklanan ayrı bir kağıda yazar.

Denetçi her bir ismi okurken, her bir oy pusulasını "eligo" (Latince "seçiyorum") kelimesinin içinden bir iğne ile deler, oy pusulalarını iplikle bağlar ve bir düğüm atar.