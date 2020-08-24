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HaberlerGündem3. SayfaPara için annesini uykusunda bıçakladı
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Annesini uykusunda bıçaklayıp, koynundaki 600 lirayı aldı

Bursa'da 60 ayrı suçtan sabıkası bulunan genç, annesinden para alamayınca dehşet saçtı. Annesi uyuduğu sırada yanına yaklaşan P.K, koynundaki paraları almaya çalıştı. Direnen annesini bıçaklayan genç, daha sonra annesinin koynunda bulunan 600 lira kaçtı

bursa para için annesini bıçakladı
İHA

Bursa'da 60 ayrı suçtan sabıkası bulunan genç, uyurken koynundaki parasını almak istediği annesini bıçakladı.

Olay, geçen hafta Yıldırım ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, 60 ayrı suçtan sabıkası bulunan P.K., annesi uyuduğu sırada yanına yaklaşarak, koynundaki paraları almaya çalıştı. Uyanıp, direnmeye çalışan annesini bıçaklayan genç, daha sonra annesinin koynunda bulunan 600 lirayı alarak kayıplara karıştı.

Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından şüpheli Gemlik ilçesinde arkadaşının evinde saklanırken yakalandı. Emniyete getirilen şüpheli, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheli P.K. tutuklandı.

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