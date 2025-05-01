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        Haberler Gündem 3. Sayfa Paralarını alamayınca söküp, parçaladılar | Son dakika haberleri

        Paralarını alamayınca yürüyüş yolunda yaptıkları taşları geri söktüler

        Çankırı'nın Korgun ilçesinde tren yolu kenarındaki yürüyüş yolunun yapımında çalışan ustalar, müteahhitten paralarını alamadıklarını iddia ederek, döşedikleri taşları söküp parçaladılar

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 14:07 Güncelleme: 01.05.2025 - 14:07
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        Çankırı'da yürüyüş yolu yapımında çalışan ustalar, müteahhitten paralarını alamadıklarını iddia ederek, döşedikleri taşları söküp parçaladılar.

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        Korgun ilçesinde bulunan tren rayının yanına yürüyüş yolu işini bir müteahhitten ustalar, 6 ay sonunda işi teslim ettiklerini ancak paralarını bir türlü alamadıklarını iddia etti.

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        Kendilerine işi veren firmaya ulaşamadıklarını iddia eden ustalar, 6 aydır paralarını alamadıkları için Çankırı'da mahsur kaldıklarını söyledi.

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        Duruma tepki gösteren ustalar, yola döşedikleri taşların bir kısmını tekrar sökerek parçaladı.

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        Müteahhidin işçilerin telefonunu engellediğini ifade eden Ahmet Atımdar, "Burasının işini sözleşmeli alarak tren yolunun yanına yürüyüş yolu yaptık. Fakat paramızı alamadık. Burada çalışan herkes perişan. 34 tane altın borcumuz var, müteahhit telefonlardan bizi engelledi, hiçbir şekilde iletişim kuramıyoruz. Sabahtan beri buradayız, daha yemek bile yiyemedik. Bu yolu bizden yeniden yapmamızı istiyorlar, ben de ödemeyi yaptıktan sonra yapacağımı söyledim. Şu anda ne yapacağımızı bilmiyoruz" dedi.

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        Mağdur olduklarını belirten Ali Altındar da "Paramızı alamıyoruz, mağduruz. Sabahtan beri burada aç, susuz bekliyoruz. Bizi kandırıyorlar, telefonlarımızı açmıyorlar. Burada daha önce iş yapan ekip de paralarını alamamış ve mağdur olmuş, bizler de şu anda o durumu yaşıyoruz. Geçen senelerde de bu firmanın farklı bir işni yaptım ondan da paramı alamamıştım ve mahkemeye vermiştim. Hala sonuç bekliyorum, mağdurum" diye konuştu.

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        Paralarını alamadıkları için memleketlerine dönemediklerini kaydeden Dursun Dündar ise, "Çankırı'da iş olduğunu söylediler ve Sivas'tan çıkıp buraya geldik. Biz ilk günlerde işe başladığımızda yanımıza gelip kontrol ettiler. İşi bitirdiğimizde ise para olmadığını söyleyerek ertelemek istediler. Ertelediklerinde de yine vermediler. Ailemiz ve çocuklarımız için karda, kışta ellerimiz donarak çalıştık. Daha önce buranın işini alan firma paramızı vermedi, daha sonra burayı ikinci bir firma aldı, o da paramızı vermiyor. Burada sefil gibi kaldık. 6 aydır paramızı vermiyorlar, ailemizden para toplayıp yemek yiyebildik. Çok mağdur olduk" ifadelerini kullandı.

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