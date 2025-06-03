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        Haberler Gündem 3. Sayfa Park kavgasında astımlı kadını dövdüler! İstenen ceza belli oldu! | Son dakika haberleri

        Park kavgasında astımlı kadını dövdüler! İstenen ceza belli oldu!

        İstanbul'da, park yeri tartışmasında astım hastası 48 yaşındaki Gülerdem T., komşuları 33 yaşındaki Mustafa D., Nurdan D. ve 48 yaşındaki Nazire D. tarafından darp edildi. Olaya ilişkin hazırlanan iddianamede sanıklar hakkında 'Kasten basit yaralama' suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapis cezası talep edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 11:16 Güncelleme: 03.06.2025 - 11:16
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        Park kavgasında astımlı kadını dövdüler! İstenen ceza belli oldu!
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        İstanbul Kartal'da olay Karlıktepe Mahallesi’nde 9 Şubat Pazar günü saat 13.00 sıralarında meydana geldi.

        Park yeri nedeniyle aralarında husumet bulunan Nurdan D. (33) ile Gülerdem T. (48) arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

        ARAYA GİRENLER DE YARALADI

        DHA'daki habere göre kavgada, Gülerdem T., Nurdan D.’yi yaraladı. Araya giren Nazire D., (48) ve Mustafa D. (31) ve Nurdan D. de Gülerdem T.’yi darp ederek yaralanmasına neden oldu.

        KOMŞULARINDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

        Darp edilen Gülerdem T., 13 Aralık 2024’te Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına giderek şikayetçi oldu; komşuları hakkında uzaklaştırma talebinde bulundu. Soruşturma devam ederken olay günü Gülerdem T., aracını binanın önüne park etti. O sırada olay yerine gelen Mustafa D. de aracıyla binanın önünde bulunan başka bir yere park etti. Araçtan inen Nurdan D., Gülerdem T.’nin aracının kapısını açarak park yeri nedeniyle tartışmaya başladı.

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        TEKME TOKAT DÖVDÜLER

        Tartışma sırasında astım hastası kadına 'Seni öldüreceğim' sözleriyle hakaret edip tehditlerde bulundu. Ardından da saçını çekip, baş, kol ve bacaklarına yumruk atmaya başladı.

        OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

        Bu sırada Mustafa D. ve Nazire D. de, Gülerdem T.’yi tekme tokat dövdü. Astım hastası olduğu için nefes alamayan ve ölümden dönen Gülerdem T. bir kez daha 'Seni öldüreceğiz' denilerek tehdit edildi. Yaşananlar hem cep telefonu hem de güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

        TARAFLAR UZLAŞAMADILAR

        Konuyla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, Gülerdem T. ve Nurdan D. müşteki sanık sıfatıyla yer aldı. İddianamede, Gülerdem T. ile Nurdan D. arasında daha önceden park yeri nedeniyle husumet bulunduğu, olay günü Nurdan D.’nin Gülerdem T.’nin aracının yanına gittiği sırada tartışmanın başladığı belirtildi.

        İddianamede ayrıca kavga sırasında Nazire D. ve Mustafa D.’nin de olaya dahil olduğu ve Gülerdem T.’yi darbettikleri anlatıldı. Dosyada yer alan adli muayene raporuna göre, taraflarda basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek nitelikte yaralanma olduğu kaydedildi. Kamera görüntüleri ve taraf beyanlarının da yer aldığı dosyada, tarafların uzlaştırma bürosuna sevk edildiği ancak uzlaşmanın sağlanamadığı belirtildi.

        4 AYDAN 1 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

        Darp eden sanıkların 'Kasten basit yaralama' suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları istendi. Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianame kapsamında sanıkların önümüzdeki günlerde hakim karsısına çıkması bekleniyor.

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