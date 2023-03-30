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Parkeler nasıl parlatılır? Laminant parke nasıl parlatılır?

Günümüzde sıkça tercih edilmekte olan zemin döşeme malzemesi olan laminant parke, taban atmanı, tabanın alt kısmında bulunan, yapısal stabilitenin artmasını sağlamakta olan ve bir nem bariyeri işlevi görmekte olan su geçirmeme özelliğine sahip bir katmandır. Kalın, orta katman ahşap kompozit bir tabandan meydana gelmektedir. Laminant parkede en üst kısımda ise üretime bağlı olarak birden çok katman meydana gelebilmektedir.

Parkeler Nasıl Parlatılır? Laminant Parke Nasıl Parlatılır?
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Parkeler Nasıl Parlatılır?

Kararan ve deforme olan parkelerin parlatılması için yapılması gereken sistre cila işlemidir. Yeni yapılmış olan ve eskimemiş olan parkeleri parlatmak için bir kova suyun içerisine sirke veya arap sabunu katılması gerekmektedir. Ardından mikrofiber bir bez yardımı ile birlikte parkelerin silinmesi gerekli görülmektedir. Oldukça başarılı sonuçlar elde edilmekte olan bir yöntem olduğu söylenebilmektedir. Genellikle bu yöntem kullanılmakta ancak farklı yöntemlerin de bulunmakta olduğu bilinmektedir.

Laminat Parke Nasıl Parlatılır?

Laminat parkeler işyerlerinde ve evlerde sıkça kullanılmakta olan parke türlerinden biridir. Birçok ortamda rahatça kullanılmakta olan bu parkelerin oldukça rahat ve şık bir görünümü bulunmaktadır. Bunun yanı sıra temizliği kolay bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Ancak zaman içerisinde solabilmekte veya kararabilmektedir. Bundan dolayı da laminat parke nasıl parlatılır sorusu sıkça sorulan sorular arasında yer almaktadır. Mat bir laminat parkeyi parlatmak için cila yöntemine başvurulabilmektedir. Bununla birlikte parkenin temizlenme esnasında yumuşak ürünlerin kullanılması ve hasar verilmeden işlemlerin gerçekleştirilmesi önerilenler arasında yer almaktadır.

Eski Parkeler Nasıl Parlatılır?

Pek çok kişinin parkelerinde meydana gelen deformasyonlar, soluk bir görünüm oluşturmakta ve bundan dolayı da parkelerin nasıl parlatılacağı merak edilmektedir. Oldukça sık mera edilen bu durum için uygulanmakta olan farklı yöntemlerin olduğu bilinenler arasında yer almaktadır. Bu nedenle de eski parkelerin parlatılması için neler yapıldığı ön planda bulunan sorular arasındadır. Sıkça kullanılan yöntemlerden bir tanesinin arap sabunu ya da sirke ile gerçekleştirilmekte olduğu bilinmektedir. Kova içerisinde yer alan suya sirke ya da arap sabunu konulması ile birlikte parkelerin bir bez yardımı ile silinmesi gerekmektedir. Böylelikle de oldukça başarılı sonuçlar elde edilmekte olduğu gözlemlenmektedir.

Evde Parkeler Nasıl Parlatılır?

Evde parkelerin parlatılması için uygulanmakta olan çeşitli yöntemler bulunmaktadır. Bu yöntemler arasından istenilen seçilip uygulanabilmekte ve verimli sonuçlar elde edilebilmektedir. Ancak kullanılan malzemelere dikkat edilmesi ve parkeye zarar verecek ürünlerden kaçınılması gerekmektedir. Böylelikle oldukça başarılı sonuçlar elde edilebilmekte olduğu bilinenler arasında yer almaktadır. Genellikle de sirke kullanımı gerçekleştirilmekte olduğu bilinmektedir. Genel olarak evde parkeler nasıl parlatılır sorusuna bu şekilde cevap verilebilmektedir.

Laminat Parkeler Nasıl Parlatılır?

Bu noktada farklı yöntemlere başvurulmakta olduğu bilinmektedir. Parkenin durumuna ve oluşan hasarın boyutuna bağlı olarak çeşitli yöntemler denenebilmektedir. Bazı durumlarda evde uygulanmakta olan işlemler yeterli gelmekte iken bazen de profesyonel işlemler yeterli olabilmektedir. Bu durum parkenin pek çok özelliğine bağlı olarak farklılık göstermektedir. Evde uygulanmakta olan yöntemlerde genellikle sirke kullanımı sıklıkla gerçekleştirilmekte olduğu bilinmektedir. Genel olarak herkesin parkesinin farklı özellikleri olabilmekte ve buna uygun olarak bir temizleme işlemi gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Laminat parkeler nasıl parlatılır sorusuna da genel olarak bu şekilde farklı ve uygun cevaplar verilebilmektedir.

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Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos

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