Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre etkin pişmanlıktan yararlanan Karakaş, itiraflarında örgütle ilgili kara para aklama, şantaj, iftira, cinsel istismar, tehdit suçlamaları ile önemli bilgiler verdi.

İddialara göre, Karakaş, farklı üniversitelerin hukuk fakültelerinden mezun olan stajyer avukat kadınların örgüt içerisindeki Hukuk Grubu'na nasıl dahil edildiğini de anlattı. Örgüt içerisindeki Erkek Kardeşler grubu üyeleri düzenledikleri partilere davet ettikleri ve tuzağa düşürdükleri yeni mezun avukatları, lüks yaşam vaadi ile örgüte soktu. İddiaya göre Erkek Kardeşler grubu üyeleri adliyelerde de aktifti.

Adnan Oktar Suç Örgütü soruşturmasında itirafçıların sayısı, 10'u etkin pişmanlıktan faydalanan şüpheliler olmak üzere toplamda 35'e yükseldi. Karakaş'tan önce Ayça Pars, Fatih Doğan, Emre Kutlu, Ece Koç, Murat Develioğlu, Serdar Dayanık, Beril Koncagül, Çağla Teker ve Altuğ Revnak Eti etkin pişmanlıktan faydalanarak itirafçı olmuştu.