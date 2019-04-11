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Aralık ayının son günlerinde Türk sineması, tarihin en büyük krizlerinden biriyle karşı karşıya kaldı.
BKM'nin Yılmaz Erdoğan'ın yeni filmi 'Organize İşler - Sazan Sarmalı'nın 1 Ocak'taki gösterimini ertelemesi, yapımcılarla sinema salonu işletmecileri arasındaki kampanyalı bilet sorununu ortaya çıkardı.
Türkiye'nin en büyük sinema salonu işletmecisi Mars Cinema Group'un sinema biletlerini patlamış mısır, içecek, peynir, prezervatif gibi birçok ürünün kampanyası olarak satmasına yapımcılar iki açıdan karşı çıktı;
1- Çeşitli ürünlerin kampanyası haline getirildiği için sinema biletlerin hasılatını net olarak göremiyoruz.
2- Bizim ürünümüz bize sormadan başka bir ürünün kampanyası haline getirilemez.
Büyük krize neden olan kampanyalı bilet satışını protesto etmek için Türk sinemasının günümüzdeki lokomotifi konumundaki yapımcıları BKM; 'Organize İşler - Sazan Sarmalı'nın, Çamaşırhane Film; 'Recep İvedik 6'nın CMYLMZ Fikir Sanat & NuLook Production; 'Karakomik Filmler'in ve Boyut Film; 'Mucize Aşk'ın gösterimini erteledi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan, TBMM tarafından kabul edilen Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanun'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanarak yürürlüğe girmesiyle kriz sona erdirildi.
Çünkü yeni sinema yasası, sinema salonu işletmecilerinin film biletlerinin çeşitli ürünlerin kampanyası haline getirilmesini yasakladı.
Yeni sinema yasası yürürlüğe girmeden önce uzun vadeli satılan kampanyalı film biletleri 1 Temmuz'a kadar geçerli olacak. Bu tarihten sonra film biletleri herhangi bir ürünün kampanyası olamayacak.
'Organize İşler - Sazan Sarmalı', yeni sinema yasasının yürürlüğe girmesinden bir gün sonra izleyiciyle buluştu.
Şahan Gökbakar - Togan Gökbakar, 'Recep İvedik 6'ın, Cem Yılmaz - Muzaffer Yıldırım 'Karakomik Filmler'in ve Mahsun Kırmızıgül - Murat Tokat ise 'Mucize Aşk'ın gösterimini, kampanyalı bilet satışının gerçekleştirilemeyeceği önümüzdeki sezona ertelediklerini açıkladı.
'Karakomik Filmler'; 18 Ekim, 'Recep İvedik 6'; 8 Kasım ve 'Mucize Aşk' ise izleyiciyle 6 Aralık'ta buluşacak.
Peki krizin yılın ilk çeyreğinde sinema sektörüne etkisi ne oldu?
Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre tablo korkunç.
Son 10 yılda böylesi görülmedi.
'Recep İvedik 6', 'Karakomik Filmler' ve 'Mucize Aşk'ın yaşanan büyük krizden dolayı planlanan tarihlerde gösterime girmemesi 2019'un ilk çeyreğinde Türk sineması için derin darbe etkisi yarattı. Son 10 yılın ilk çeyrek dönemleri karşılaştırıldığında 2019'un sayısal verileri derin darbenin etkisinin ne ölçüde büyük olduğunu gözler önüne seriyor.
'Recep İvedik 6', 'Karakomik Fimler' ve 'Mucize Aşk'ın gösterimlerinin ertelenmesi sonucu geçtiğimiz yıla oranla izleyici sayısı % 41,8, hasılat ise % 32,8 düştü.
2019'un ilk çeyreğinde kesilen 11.129.591 bilet son 10 yılın en düşüğü oldu.
Peki yılın ilk çeyreğinde gösterime giren filmler ne kadar ilgi gördü?
Bu dönemde izleyici sayılarıyla ön plana çıkan filmler, 'Organize İşler Sazan Sarmalı', 'Can Dostlar', 'Çiçero', 'Öldür Beni Sevgilim', 'Hep Yek 3: Titrettin Beni', 'Bir Aşk İki Hayat', 'Türk İşi Dondurma' ve 'Börü' oldu.
Organize İşler - Sazan Sarmalı
İzleyici Sayısı: 3.536.539
Hasılat: 54.830.646 TL
Can Dostlar
İzleyici Sayısı: 1.213.801
Hasılat: 15.702.641 TL
Çiçero
İzleyici Sayısı: 933.085
Hasılat: 10.993.167 TL
Öldür Beni Sevgilim
İzleyici Sayısı: 632.765
Hasılat: 9.410.408 TL
Hep Yek 3: Titrettin Beni
İzleyici Sayısı: 526.010
Hasılat: 7.832.445 TL
Bir Aşk İki Hayat
İzleyici Sayısı: 523.231
Hasılat: 8.075.358 TL
Türk İşi Dondurma
İzleyici Sayısı: 511.210
Hasılat: 7.094.915 TL
Börü
İzleyici Sayısı: 574.932
Hasılat: 7.655.264 TL
Görünen o ki; Türk filmlerin ertelenmesi yabancı filmlere yaradı.
2019'un ilk çeyreğinde 2018'in aynı dönemine oranla yabancı filmlerin izleyici sayısı 619.147 kişi, hasılatıysa 22.456.918 TL arttı.
GRAFİK TASARIM: Can BAYTAK
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