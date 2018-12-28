Çanakkale'de, halk pazarında alışveriş yaparken, 2 kişinin tartışması esnasında arada kalan ve silahla başından vurularak ağır yaralanan kadın, 10 gün sonra tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

AA'nın haberine göre, 35 yaşındaki Filiz Çayırlı 18 Aralık'tan bu yana tedavi gördüğü Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık, Araştırma ve Uygulama Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Aralarında husumet bulunan arkadaşıyla pazar yerinde kavga eden Hasan T, silahıyla 3 el ateş etmiş, bu sırada halk pazarında alışveriş yapan Filiz Çayırlı, merminin başına isabet etmesi sonucu ağır yaralanmıştı. Bir kişinin de sırtından yaralandığı olayın ardından Hasan T, polis ekiplerince olaydan bir gün sonra yakalanmış, şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

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