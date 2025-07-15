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        Haberler Magazin Pelin Akil: Aile zamanı - Magazin haberleri

        Pelin Akil: Aile zamanı

        Kısa bir süre önce ayrıldıklarını açıklayan oyuncu Pelin Akil ile Anıl Altan, kızlarıyla birlikte Londra'da bir araya geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.07.2025 - 19:58 Güncelleme: 15.07.2025 - 19:58
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        "Aile zamanı"
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        Pelin Akil, 2016'da Anıl Altan ile evlenmiş ve bu birlikteliklerinden ikiz kızlarıyla dünyaya gelmişti.

        Uzun süredir hakkında ayrılık iddiaları konuşulan çift, kısa bir süre önce yollarını resmen ayırdıklarını duyurmuştu.

        Ancak Pelin Akil’den sürpriz bir paylaşım geldi. İkiz kızlarıyla birlikte Londra’ya giden Akil, Anıl Altan ve çocuklarıyla birlikte çekildiği aile pozu; "Aile zamanı" notuyla sosyal medyada paylaştı.

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        #pelin akil
        #Anıl Altan
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