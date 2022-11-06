2016'da nikah masasına oturan oyuncu Pelin Akil ve Anıl Altan, 2019'da ikiz kızları Aline ve Lina'yı kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olma sevincini yaşamıştı. Eşi ve çocuklarıyla birlikte geçirdiği keyifli anlarını sık sık sosyal medya hesabından yayınlayan Akil, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.