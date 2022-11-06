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Pelin Akil-Anıl Altan çifti, ikiz çocukları Alin ve Lina'yı taklit etti

Mutlu bir evlilik sürdüren Pelin Akil ve Anıl Altan, objektif karşısında 3 yaşındaki ikiz çocukları Alin ve Lina'yı taklit etti. Çiftten Akil, o anları sosyal medyadan takipçileriyle paylaştı 

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  • Pelin Akil-Anıl Altan çifti, ikiz çocukları Alin ve Lina'yı taklit etti - Magazin haberleri

    2016'da nikah masasına oturan oyuncu Pelin Akil ve Anıl Altan, 2019'da ikiz kızları Aline ve Lina'yı kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olma sevincini yaşamıştı. Eşi ve çocuklarıyla birlikte geçirdiği keyifli anlarını sık sık sosyal medya hesabından yayınlayan Akil, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. 
  • Pelin Akil-Anıl Altan çifti, ikiz çocukları Alin ve Lina'yı taklit etti - Magazin haberleri

    Kızlarıyla birlikte bir mekanda kahvaltı yapmaya giden çift, çocukları Alin ve Lina'yı taklit etti.
  • Pelin Akil-Anıl Altan çifti, ikiz çocukları Alin ve Lina'yı taklit etti - Magazin haberleri

    Pelin Akil, objektiflere yansıyan eğlenceli kareleri de sosyal medya hesabından "Sensiz bile seninle..." notuyla yayınladı. Altan ailesinin fotoğrafları, kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gördü. 
  • Pelin Akil-Anıl Altan çifti, ikiz çocukları Alin ve Lina'yı taklit etti - Magazin haberleri

    İŞTE DİĞER ÜNLÜ İSİMLERİN ÇOCUKLARI

    Sinema, televizyon ve müzik dünyasındaki bazı ünlü isimlerin çocukları en az kendileri kadar şöhrete kavuşmuş durumdayken, bazılarının çocukları ise kameralardan uzak bir yaşam sürüyor...
  • Pelin Akil-Anıl Altan çifti, ikiz çocukları Alin ve Lina'yı taklit etti - Magazin haberleri

    Hülya Avşar-Kaya Çilingiroğlu ikilisi ile kızları Zehra
  • Pelin Akil-Anıl Altan çifti, ikiz çocukları Alin ve Lina'yı taklit etti - Magazin haberleri

    Feridun Düzağaç ile kızı Tuya Naz
  • Pelin Akil-Anıl Altan çifti, ikiz çocukları Alin ve Lina'yı taklit etti - Magazin haberleri

    Cemre Kemer ve Emir Medina ile kızları Karla
  • Pelin Akil-Anıl Altan çifti, ikiz çocukları Alin ve Lina'yı taklit etti - Magazin haberleri

    Ahu Sungur ile Suat Sungur'un oğlu Ege
  • Pelin Akil-Anıl Altan çifti, ikiz çocukları Alin ve Lina'yı taklit etti - Magazin haberleri

    Ceyda Ateş ile kızı Talia
  • Pelin Akil-Anıl Altan çifti, ikiz çocukları Alin ve Lina'yı taklit etti - Magazin haberleri

    Özgün Uğurlu-Nida Uğurlu çifti ve oğulları Ediz
  • Pelin Akil-Anıl Altan çifti, ikiz çocukları Alin ve Lina'yı taklit etti - Magazin haberleri

    Burak Özçivit ile Fahriye Evcen ve oğulları Karan
  • Pelin Akil-Anıl Altan çifti, ikiz çocukları Alin ve Lina'yı taklit etti - Magazin haberleri

    Ahmet Mümtaz Taylan ile kızı Ayşe Dilan
  • Pelin Akil-Anıl Altan çifti, ikiz çocukları Alin ve Lina'yı taklit etti - Magazin haberleri

    Gökhan Tepe-Aylin Özer çifti ve oğulları Denizhan
  • Pelin Akil-Anıl Altan çifti, ikiz çocukları Alin ve Lina'yı taklit etti - Magazin haberleri

    Görkem Sevindik-Kübra Siyahdemir çifti ile oğulları
  • Pelin Akil-Anıl Altan çifti, ikiz çocukları Alin ve Lina'yı taklit etti - Magazin haberleri

    Defne Samyeli ile kızları Derin ve Deren
  • Pelin Akil-Anıl Altan çifti, ikiz çocukları Alin ve Lina'yı taklit etti - Magazin haberleri

    Hazal Kaya-Ali Atay çifti ile oğulları Fikret Ali
  • Pelin Akil-Anıl Altan çifti, ikiz çocukları Alin ve Lina'yı taklit etti - Magazin haberleri

    Perihan Savaş ile oğlu Zafer Savaş
  • Pelin Akil-Anıl Altan çifti, ikiz çocukları Alin ve Lina'yı taklit etti - Magazin haberleri

    Can Bonomo-Öykü Karayel çifti ile oğulları Roman
  • Pelin Akil-Anıl Altan çifti, ikiz çocukları Alin ve Lina'yı taklit etti - Magazin haberleri

    Sedef Avcı-Kıvanç Kasabalı çifti ile oğulları Can
  • Pelin Akil-Anıl Altan çifti, ikiz çocukları Alin ve Lina'yı taklit etti - Magazin haberleri

    Tülin Şahin ile kızı Siena Leyla
  • Pelin Akil-Anıl Altan çifti, ikiz çocukları Alin ve Lina'yı taklit etti - Magazin haberleri

    Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil ile oğulları Marsel
  • Pelin Akil-Anıl Altan çifti, ikiz çocukları Alin ve Lina'yı taklit etti - Magazin haberleri

    Şevket Çoruh ile Günay Karacaoğlu'nun kızları Gülenay Çoruh
  • Pelin Akil-Anıl Altan çifti, ikiz çocukları Alin ve Lina'yı taklit etti - Magazin haberleri

    Şafak Sezer ile kızı Sudem
  • Pelin Akil-Anıl Altan çifti, ikiz çocukları Alin ve Lina'yı taklit etti - Magazin haberleri

    Necmi Yapıcı ile oğlu Emre Yapıcı
  • Pelin Akil-Anıl Altan çifti, ikiz çocukları Alin ve Lina'yı taklit etti - Magazin haberleri

    Levent Özdilek ile kızı Naz
  • Pelin Akil-Anıl Altan çifti, ikiz çocukları Alin ve Lina'yı taklit etti - Magazin haberleri

    Fedon ile oğlu Theo Kalyoncu
  • Pelin Akil-Anıl Altan çifti, ikiz çocukları Alin ve Lina'yı taklit etti - Magazin haberleri

    Erdal Beşikçioğlu, eşi ve kızı Derin Beşikçioğlu ile birlikte..
  • Pelin Akil-Anıl Altan çifti, ikiz çocukları Alin ve Lina'yı taklit etti - Magazin haberleri

    Şoray Uzun ile çocukları
  • Pelin Akil-Anıl Altan çifti, ikiz çocukları Alin ve Lina'yı taklit etti - Magazin haberleri

    Demet Şener ile çocukları Ömer ve İrem
  • Pelin Akil-Anıl Altan çifti, ikiz çocukları Alin ve Lina'yı taklit etti - Magazin haberleri

    İbrahim Büyükak ve oğlu Aslan Oktay
  • Pelin Akil-Anıl Altan çifti, ikiz çocukları Alin ve Lina'yı taklit etti - Magazin haberleri

    Ali Sunal-Nazlı Kurbanzade ile kızları Narin
  • Pelin Akil-Anıl Altan çifti, ikiz çocukları Alin ve Lina'yı taklit etti - Magazin haberleri

    Cenk Torun ile Nevin Ursavaş'ın oğlu Şan
  • Pelin Akil-Anıl Altan çifti, ikiz çocukları Alin ve Lina'yı taklit etti - Magazin haberleri

    Suna Yıldızoğlu ile kızı Yasemin Kay Allen
  • Pelin Akil-Anıl Altan çifti, ikiz çocukları Alin ve Lina'yı taklit etti - Magazin haberleri

    Arzu Yanardağ ile kızı Alara Maya
  • Pelin Akil-Anıl Altan çifti, ikiz çocukları Alin ve Lina'yı taklit etti - Magazin haberleri

    Bülent Serttaş ile kızı Miray
  • Pelin Akil-Anıl Altan çifti, ikiz çocukları Alin ve Lina'yı taklit etti - Magazin haberleri

    Nazlı Çelik ile kızı Kayra
  • Pelin Akil-Anıl Altan çifti, ikiz çocukları Alin ve Lina'yı taklit etti - Magazin haberleri

    Özgür Ozan ile oğlu Ali Demir Ozan
  • Pelin Akil-Anıl Altan çifti, ikiz çocukları Alin ve Lina'yı taklit etti - Magazin haberleri

    Yeşim Salkım ile kızı Meryem Ada
  • Pelin Akil-Anıl Altan çifti, ikiz çocukları Alin ve Lina'yı taklit etti - Magazin haberleri

    Tuğba Coşkun'un Mehmet Ali Erbil ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Ali Sadi
  • Pelin Akil-Anıl Altan çifti, ikiz çocukları Alin ve Lina'yı taklit etti - Magazin haberleri

    Volkan Konak ile kızı Şimal
  • Pelin Akil-Anıl Altan çifti, ikiz çocukları Alin ve Lina'yı taklit etti - Magazin haberleri

    Burak Sağyaşar-Hatice Şendil ile oğulları Can
  • Pelin Akil-Anıl Altan çifti, ikiz çocukları Alin ve Lina'yı taklit etti - Magazin haberleri

    Alişan ile çocukları Burak ve Eliz
  • Pelin Akil-Anıl Altan çifti, ikiz çocukları Alin ve Lina'yı taklit etti - Magazin haberleri

    Haluk Levent ile kızı Ela Acil
  • Pelin Akil-Anıl Altan çifti, ikiz çocukları Alin ve Lina'yı taklit etti - Magazin haberleri

    Seda Bakan ve kızı Leyla
  • Pelin Akil-Anıl Altan çifti, ikiz çocukları Alin ve Lina'yı taklit etti - Magazin haberleri

    Nur Fettahoğlu ile kızı Elisa Güzin
  • Pelin Akil-Anıl Altan çifti, ikiz çocukları Alin ve Lina'yı taklit etti - Magazin haberleri

    Tolgahan Sayışman-Almeda Abazi çifti ve oğulları Efehan
  • Pelin Akil-Anıl Altan çifti, ikiz çocukları Alin ve Lina'yı taklit etti - Magazin haberleri

    Vedat Milor ile Ceylan Handan
  • Pelin Akil-Anıl Altan çifti, ikiz çocukları Alin ve Lina'yı taklit etti - Magazin haberleri

    Umut Akyürek ve kızı Melek Bal
  • Pelin Akil-Anıl Altan çifti, ikiz çocukları Alin ve Lina'yı taklit etti - Magazin haberleri

    Burcu Kara ve oğlu Ali
  • Pelin Akil-Anıl Altan çifti, ikiz çocukları Alin ve Lina'yı taklit etti - Magazin haberleri

    Sibel Can ile kızı Melisa Ural
  • Pelin Akil-Anıl Altan çifti, ikiz çocukları Alin ve Lina'yı taklit etti - Magazin haberleri

    Nefise Karatay ile kızı Maya
  • Pelin Akil-Anıl Altan çifti, ikiz çocukları Alin ve Lina'yı taklit etti - Magazin haberleri

    Necip Memili ile kızı Asya
  • Pelin Akil-Anıl Altan çifti, ikiz çocukları Alin ve Lina'yı taklit etti - Magazin haberleri

    Cem Yılmaz ile oğlu Kemal
  • Pelin Akil-Anıl Altan çifti, ikiz çocukları Alin ve Lina'yı taklit etti - Magazin haberleri

    İpek Açar ile kızı Aslı Gönül
  • Pelin Akil-Anıl Altan çifti, ikiz çocukları Alin ve Lina'yı taklit etti - Magazin haberleri

    İzzet Yıldızhan ve çocukları
  • Pelin Akil-Anıl Altan çifti, ikiz çocukları Alin ve Lina'yı taklit etti - Magazin haberleri

    Nilüfer ile kızı Ayşe Nazlı
  • Pelin Akil-Anıl Altan çifti, ikiz çocukları Alin ve Lina'yı taklit etti - Magazin haberleri

    Tolga Çevik ile çocukları Tan ve Tuna
  • Pelin Akil-Anıl Altan çifti, ikiz çocukları Alin ve Lina'yı taklit etti - Magazin haberleri

    Coşkun Sabah ile kızı Roza Sabah

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