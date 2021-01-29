Pelin Akil-Anıl Altan çiftinin ikiz kızları Alin ve Lina simitçi oldu - Magazin haberleri

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2016'da kendisi gibi oyuncu olan Anıl Altan ile dünyaevine giren Pelin Akil, 2019 yılında ikiz kızları Alin ve Lina'yı kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu yaşamıştı.

Instagram'dan sık sık mutlu aile pozlarını yayınlayan Akil, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. 34 yaşındaki oyuncunun ikiz kızları Alin ve Lina, simitçi oldu.

Pelin Akil, kızlarının o anlarını, "Dünyanın en tatlı simitçileriyle tanışmak ister misiniz?" notuyla yayınladı.

Akil'in paylaşımı kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü. Ünlü oyuncunun gönderisine "Biz de onlardan simit almak istiyoruz" ve "Tam esnaf olmuşlar" şeklinde yorumlar yapıldı.