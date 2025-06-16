Anıl Altan ile 2016'da nikâh masasına oturan, Alin ve Lina adında ikiz çocukları bulunan Pelin Akil, geçtiğimiz günlerde, eşiyle haklarında çıkan 'boşanma' iddialarını doğrulamıştı.

Pelin Akil, Anıl Altan ve çocukları Alin ile Lina

Pelin Akil, "Karı - koca yollarımızı ayırdık. Onun dışında her zaman birlikte olacağız çünkü çocuklarımız var. Zaten biz birbirimizi seviyoruz her zaman bir aradayız" ifadelerini kullanmıştı.

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BABALAR GÜNÜ'NÜ KUTLADI

Daha sonra sosyal medyada 'Altan' soyadını çıkaran Pelin Akil, ayrıldığı eşi Anıl Altan'ın Babalar Günü'nü kutladı. Pelin Akil, kızları ve Anıl Altan'ın fotoğraflarını paylaştı.

"BABA - KIZ DAĞITTIĞINIZ GÜNLERİ İPLE ÇEKİYORUM"

Akil, paylaşımına "Günün kutlu olsun en iyi baba. Baba - kız dağıttığınız günleri iple çekiyorum" ifadelerini not düştü.