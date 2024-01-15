Pelin Akil: Benlerimi kontrol ettirdim Pelin Akil, Nişantaşı'ndaki bir hastaneden çıkarken görüntülendi. Akil, "Rutin bir kontrol için geldim arkadaşlar Benlerimi kontrol ettirdim, bazen hastalık olabiliyor" dedi

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Pelin Akil, Nişantaşı'ndaki bir hastaneden çıkarken objektiflere yansıdı. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Akil, rutin bir kontrole geldiğini söyledi.

Pelin Akil, "Benlerimi kontrol ettirdim bazen hastalık olabiliyor. Bu yüzden ben de bir baktırdım, çok şükür önemli bir durum çıkmadı" dedi.

"Şimdilik bir dizi veya film projesi yok" diyen 37 yaşındaki oyuncu Pelin Akil, "Ancak yeni bir reklam anlaşması yaptım, yakın zamanda çekilecek" ifadelerini kullandı.