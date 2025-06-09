2016'da evlenen, Alin ve Lina adında ikiz çocukları bulunan oyuncu Pelin Akil ile Anıl Altan'ın evliliklerinde kara bulutlar dolaştığı ve ikilinin yollarını ayıracağı ileri sürülmüştü.

Pelin Akil - Anıl Altan ve kızları Alin ile Lina

"YOLLARIMIZI AYIRDIK" DEMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde 'boşanma' iddialarını doğrulayan Pelin Akil, "Karı - koca yollarımızı ayırdık. Onun dışında her zaman birlikte olacağız çünkü çocuklarımız var. Zaten biz birbirimizi seviyoruz her zaman bir aradayız" ifadelerini kullanmıştı.

YENİ HAMLE GELDİ

Pelin Akil, Anıl Altan ile yollarını ayırdıklarını açıklamasının ardından sosyal medya hesabından 'Altan' olan soyadını kaldırdı.