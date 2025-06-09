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        Haberler Magazin Pelin Akil'den boşanma açıklaması sonrası soyadı güncellemesi - Magazin haberleri

        Pelin Akil'den yeni hamle

        Geçtiğimiz günlerde Anıl Altan ile 'boşanma' iddialarını doğrulayan Pelin Akil'den yeni hamle geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.06.2025 - 10:17 Güncelleme: 09.06.2025 - 10:17
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        Yeni hamle
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        2016'da evlenen, Alin ve Lina adında ikiz çocukları bulunan oyuncu Pelin Akil ile Anıl Altan'ın evliliklerinde kara bulutlar dolaştığı ve ikilinin yollarını ayıracağı ileri sürülmüştü.

        Pelin Akil - Anıl Altan ve kızları Alin ile Lina
        Pelin Akil - Anıl Altan ve kızları Alin ile Lina

        "YOLLARIMIZI AYIRDIK" DEMİŞTİ

        Geçtiğimiz günlerde 'boşanma' iddialarını doğrulayan Pelin Akil, "Karı - koca yollarımızı ayırdık. Onun dışında her zaman birlikte olacağız çünkü çocuklarımız var. Zaten biz birbirimizi seviyoruz her zaman bir aradayız" ifadelerini kullanmıştı.

        YENİ HAMLE GELDİ

        Pelin Akil, Anıl Altan ile yollarını ayırdıklarını açıklamasının ardından sosyal medya hesabından 'Altan' olan soyadını kaldırdı.

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        #pelin akil
        #Anıl Altan
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