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2016 yılında meslektaşı Anıl Altan ile nikah masasına oturan oyuncu Pelin Akil, önceki yıl ikiz kızları Alin ve Lina'yı kucağına aldı. Doğduğu günden itibaren ikiz kızlarının neşeli pozlarını Instagram'dan takipçileriyle paylaşan Akil, 'nazar' sorusuna yanıt verdi.

Diğer ünlü isimlerin aksine sosyal medyadan ikiz kızları Alin ve Lina'nın her halini yayınlayan oyuncu, "Nazardan korkmuyor musun?" sorusuna, "Ne kadar çok korkarsak o kadar çok gelir üstümüze, bizi bulur diye korkmamayı tercih ediyoruz” yanıtını verdi.