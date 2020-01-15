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Yaklaşık üç yıllık birlikteliğin ardından 2016 yılında kendisi gibi oyuncu Anıl Altan ile nikah masasına oturan Pelin Akil, geçtiğimiz yıl Alin ve Lina isimlerini verdiği kızlarını kucağına aldı.

Sosyal medya hesabını aktif kullanan Akil, zaman zaman eşi ve kızlarıyla neşeli hallerini takipçilerinin beğenisine sunmayı ihmal etmiyor.

Ünlü oyuncu, Instagram'dan kızı Lina ve köpeği Herkül'ün oyuncak için kavga ettiği anları yayınladı. Kısa sürede binlerce izlenme alan videoya takipçileri, "Hep Lina'nın elindekiler alınıyor" ve "Ya en güzel oyuncak kavgası" şeklinde yorum yaptı.