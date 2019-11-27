Anıl Altan, kendisi gibi oyuncu olan Pelin Akil ile 3 yıllık birlikteliğin ardından 2016 yılında nikah masasına oturmuştu. Ünlü çiftin ikiz bebekleri Alin ve Lina, geçtiğimiz nisan ayında dünyaya gelmişti.

KIZIYLA HASRET GİDERDİ

Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan Pelin Akil, kızıyla özlem giderdiği anları takipçileriyle paylaştı. Tiyatro oyununun provasından döndüğünde kızıyla vakit geçiren Akil, paylaşımına şu notu düştü:

3-4 saatlik provadan sonra eve özlemle gelişim... Her an burnumda tütmeniz... Şükürler olsun. Sevgi seli...

"ÇOK TATLISINIZ"

Ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni aldı. Akil ve kızı Lina'nın fotoğraflarına takipçilerinden, "Çok tatlısınız", "Allah bağışlasın, çok tatlısınız" ve "İkisine de bayılıyorum" şeklinde yorumlar yağdı.

"İKİ ÇOCUĞA KİM BAKACAK?

Akil, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından ameliyat olacağını duyurmuştu. Oyuncu, check-up yaptırdığında safra kesesinde 7 milimetrelik bir taş olduğunu öğrendiğini dile getirmişti.

Akil, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:

Taş çıktı saframda. Maalesef ameliyat olmam gerekiyor. İkinci annem Berna Altan da çarşamba günü safradaki 7 mm'lik taş için ameliyat olacak. Benim de 7 mm. İnanılmaz! Emziriyorum, iki tane çocuğa kim bakacak? Ben hangi ara ameliyat olacağım? Berna Anne de ameliyat olacak, dinlenmesi lazım.