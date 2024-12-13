Pelin Akil: Gizli gizli sabun yedim

2016'da kendisi gibi oyuncu olan Anıl Altan ile nikâh masasına oturan Pelin Akil, 2019'da ikiz çocukları Alin ile Lina'yı kucağına alarak ilk kez anne olmanın sevincini yaşamıştı.

"HAMİLELİĞİ SIRASINDA BETON YALAYANLAR VAR"

Zaman zaman aile hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulunan Pelin Akil, katıldığı 'Hain' adlı filmin galasında kadınların hamilelikteki aşerme sürecinde çektiği sıkıntılara değinerek; "Hamileliği sırasında beton yalayanlar, toprak yiyenler var" dedi.