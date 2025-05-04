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        Haberler Magazin Pelin Karahan, yüksek fiyatlara önlem aldı: Lahmacunu evde yapacağım - Magazin haberleri

        Pelin Karahan: Lahmacunu evde yapacağım

        Bu yaz ailesiyle birlikte Bodrum'da olacağını söyleyen Pelin Karahan, sezonun açılmasına az bir süre kala, tatil beldelerindeki yüksek lahmacun fiyatlarıyla ilgili konuştu; Eve fırın alacağım, lahmacunu ben yapacağım. Ev ekonomisi yapmak gerekiyor"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.05.2025 - 10:50 Güncelleme: 04.05.2025 - 11:02
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        Yüksek fiyatlara önlem aldı
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        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Pelin Karahan, Etiler'de objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Karahan, yaz planından bahsetti ve "Bodrum'dayız, her zamanki gibi..." dedi.

        "EVE FIRIN ALACAĞIM"

        Sezonun açılmasına az bir zaman kalmasına yakın lahmacun fiyatlarının yeniden gündem olmasıyla ilgili de konuşan Pelin Karahan; "Eve fırın alacağım, lahmacunu ben yapacağım. Bakalım yazın ne olacak? Biz daha çok evde vakit geçiriyoruz. Öğle yemeğini evde yapıp, kendi içeceğimi kendim yapıyorum. Ev ekonomisi yapmak gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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        Kendinden bahseden Pelin Karahan; "Biraz resim yapmaya başlayacağım. Okuduğum projeler var ama sektör de biraz karışık. Dijitale çektik ama sanıyorum 2025 sonunda yayınlanacak" şeklinde konuştu.

        "SEYİRCİDEN ALKIŞ ALMAK DÜNYANIN EN GÜZEL HİSSİ"

        Geçtiğimiz günlerde Okan Bayülgen'in "Ben oyun başına 20 bin TL alıyorum, oyuncu arkadaş 2 milyon TL alıyor" şeklindeki sözlerinin hatırlatılması üzerine Pelin Karahan, konuyla ilgili görüşlerini "Tiyatro yapmış biri olarak orası bambaşka keyif... Orada aldığınız parayla kıyaslanacak bir his yok. En az kazandığınız ama duygu ve kariyer açısında en çok tatmin olduğunuz yer. Birebir seyirci var, o alkışı almak dünyanın en güzel hissi oyuncu için" sözleriyle ifade etti.

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        Pelin Karahan, 'Şaşırt Beni' adlı tiyatro oyununda rol alıyor.

        "ASTRONOMİK RAKAMLAR PROJEYİ TEHLİKEYE ATIYOR"

        Bazı oyuncuların astronomik rakamlar kazanmasıyla ilgili de konuşan Pelin Karahan; "Bence astronomik rakamlar sürdürebilir gelmiyor. Projeyi de tehlikeye atıyor. Herkese düşük rakam verip, bir kişiye yüksek vermek etik ve sürdürülebilir gelmiyor. Reklam bütçeleri de düşük" ifadelerini kullandı.

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        "HEPİMİZE BİR ANKSİYETE GELDİ"

        Öte yandan 23 Nisan'da Marmara Denizi'nde meydana gelen ve İstanbul'da hissedilen 6.2 büyüklüğündeki deprem hakkında da konuşan Pelin Karahan; "Hayatımız burada, İstanbul'dan taşınmayacağız. Evimiz müstakil en azından daha sağlam olduğunu biliyoruz ama nerede yakalanacağımızı bilmiyoruz. Biz de depreme dışarıda yakalandık, çocuklar çok korktu ve ağladı. Zor durum, o duyguyu atmak zor oluyor. 'Sallanıyor muyuz?' hissi oluyor. Hepimize bir anksiyete geldi" dedi.

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        #pelin karahan
        #Lahmacun
        #BODRUM
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