Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Pelin Karahan, Etiler'de objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Karahan, yaz planından bahsetti ve "Bodrum'dayız, her zamanki gibi..." dedi.

"EVE FIRIN ALACAĞIM"

Sezonun açılmasına az bir zaman kalmasına yakın lahmacun fiyatlarının yeniden gündem olmasıyla ilgili de konuşan Pelin Karahan; "Eve fırın alacağım, lahmacunu ben yapacağım. Bakalım yazın ne olacak? Biz daha çok evde vakit geçiriyoruz. Öğle yemeğini evde yapıp, kendi içeceğimi kendim yapıyorum. Ev ekonomisi yapmak gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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Kendinden bahseden Pelin Karahan; "Biraz resim yapmaya başlayacağım. Okuduğum projeler var ama sektör de biraz karışık. Dijitale çektik ama sanıyorum 2025 sonunda yayınlanacak" şeklinde konuştu.

"SEYİRCİDEN ALKIŞ ALMAK DÜNYANIN EN GÜZEL HİSSİ"

Geçtiğimiz günlerde Okan Bayülgen'in "Ben oyun başına 20 bin TL alıyorum, oyuncu arkadaş 2 milyon TL alıyor" şeklindeki sözlerinin hatırlatılması üzerine Pelin Karahan, konuyla ilgili görüşlerini "Tiyatro yapmış biri olarak orası bambaşka keyif... Orada aldığınız parayla kıyaslanacak bir his yok. En az kazandığınız ama duygu ve kariyer açısında en çok tatmin olduğunuz yer. Birebir seyirci var, o alkışı almak dünyanın en güzel hissi oyuncu için" sözleriyle ifade etti.