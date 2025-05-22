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        Haberler Gündem 3. Sayfa Peş peşe acı haber... Orhan'dan sonra Yiğitcan da kurtulamadı | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Peş peşe acı haber... Orhan'dan sonra Yiğitcan da kurtulamadı!

        Ordu'da, denizde boğulma tehlikesi geçirip hastaneye kaldırılan 3 lise öğrencisinden önceki gün 17 yaşındaki Orhan Kadirhan Bilkay hayatını kaybetmişti. Orhan ile tedaviye alınan arkadaşı Yiğitcan Kıran da dün yaşam savaşını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 07:45 Güncelleme: 22.05.2025 - 08:59
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        Ordu'da yürekleri yakan olay, önceki gün saat 12.00 sıralarında Altınordu ilçesi Kumbaşı Mahallesi sahilinde meydana geldi.

        ÜÇ ARKADAŞ GÖZDEN KAYBOLDU

        DHA'daki habere göre serinlemek için denize giren lise öğrencileri Adal Ö. (17), Yiğitcan Kıran (17) ve Orhan Kadirhan Bilkay (17), bir süre sonra gözden kayboldu.

        GENÇLERİ DENİZDEN DALGIÇLAR ÇIKARDI

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Öğrenciler, dalgıçlar tarafından denizden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

        ÖNCE ORHAN HAYATINI KAYBETTİ

        3 öğrenci, ilk müdahale sonrası ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan öğrencilerden Orhan Kadirhan Bilkay, önceki gün yaşamını yitirdi.

        YİĞİTCAN DA KURTARILAMADI

        Hastanede tedavileri süren öğrencilerden Yiğitcan Kıran da dün doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

        LİSELİ ORHAN TOPRAĞA VERİLDİ

        Lise öğrencisi Orhan Kadirhan Bilkay'ın (17) cenazesi, dün Perşembe ilçesine bağlı Kırlı Mahallesi'ndeki baba evine getirildi. Cenaze, öğle vakti kılınan namazın ardından aynı mahalledeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

        Cenazeye Bilkay'ın ailesi ve okul arkadaşları ile Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Perşembe Belediye Başkanı Cihat Albayrak, İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Mehmet Vargeloğlu, Altınordu İlçe Milli Eğitim Müdürü Onur Bekyürek ve çok sayıda kişi katıldı.

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