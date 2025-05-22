Peş peşe acı haber... Orhan'dan sonra Yiğitcan da kurtulamadı!

Ordu'da yürekleri yakan olay, önceki gün saat 12.00 sıralarında Altınordu ilçesi Kumbaşı Mahallesi sahilinde meydana geldi.

ÜÇ ARKADAŞ GÖZDEN KAYBOLDU DHA'daki habere göre serinlemek için denize giren lise öğrencileri Adal Ö. (17), Yiğitcan Kıran (17) ve Orhan Kadirhan Bilkay (17), bir süre sonra gözden kayboldu.

GENÇLERİ DENİZDEN DALGIÇLAR ÇIKARDI Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Öğrenciler, dalgıçlar tarafından denizden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

ÖNCE ORHAN HAYATINI KAYBETTİ 3 öğrenci, ilk müdahale sonrası ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan öğrencilerden Orhan Kadirhan Bilkay, önceki gün yaşamını yitirdi.

YİĞİTCAN DA KURTARILAMADI Hastanede tedavileri süren öğrencilerden Yiğitcan Kıran da dün doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.