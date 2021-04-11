'Peter Pan' İş Sanat Masal Tiyatrosu'nda



İş Sanat dünyaca ünlü masalları her hafta pazar günleri çocuklarla buluşturmaya devam ediyor. 4 Nisan’da “Kral ile Zila” ile başlayan İş Sanat Masal Tiyatrosu, 11 Nisan’da“Peter Pan”, 18 Nisan’da “Alis Harikalar Diyarında” ve 25 Nisan’da “Mutluluk Sihri” ile saat 15.00’ten itibaren yayında olacak.

Lerzan Pamir’in yönetmenliğini üstlendiği, Aslı Tandoğan, Anıl Altınöz ve Mert Aydın tarafından canlandırılan masallar İş Sanat’ın YouTube kanalı ve internet sitesi üzerinden ücretsiz izlenebilecek.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları İş Sanat Nisan programını renklendiriyor. İş Sanat’ın Türkiye İş Bankası Kumbara Fonu işbirliğinde çocuklara özel olarak hazırladığı programda Semaver Kumpanya oyuncularının eğlenceli kukla oyunu “Nasrettin Hoca”, Murat Göksu’nun müzikli tiyatrosu “Çocuklar İçin Öylesine Bir Dinleti” ve “Keloğlan” masal tiyatrosuna yer veriliyor.

İş Sanat Masal Tiyatrosu’nda sezon başından bu yana sahnelenen Kırmızı Başlıklı Kız, Hansel ve Gratel, Alaaddin, 80 Günde Devrialem, Uyuyan Güzel, Fındıkkıran, Oz Büyücüsü, Kış Masalı, Karlar Kraliçesi, Deniz Kızı da diğer tüm etkinlikler gibi sezon boyunca erişime açık olacak.