Piknik alanında göğsünden vuruldu

İHA

Mersin’in Tarsus ilçesinde Sezer Postal ile (37),piknik alanında tartıştığı M.K. (60) tarafından silahla vurularak, öldürüldü.

Olay, Bolatlı Mahallesi, Berdan Barajı piknik alanında meydana geldi. Gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı Sezer Postal ile (37) aynı mahallede ikamet eden M.K. (60) tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Sezer Postal göğsünden silahla ağır yaralandı.

Yapılan ihbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı Sezer Postal, olay yerine ulaşan 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Postal kaldırıldığı hastanede doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olaydan sonra evli ve 4 çocuk babası M.K. gözaltına alındı.