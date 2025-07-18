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        Haberler Gündem Güncel Piknikte dehşet! Dev ağaç dalı 11 kişiyi hastanelik etti! | Son dakika haberleri

        Piknikte dehşet! Dev ağaç dalı 11 kişiyi hastanelik etti!

        Konya'da bir piknik alanında can pazarı yaşandı. Olayda piknik yapan ailenin üzerine bir ağacın kuruyan dalı devrildi. Aileden 11 kişinin yaralandığı öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 10:48 Güncelleme: 18.07.2025 - 11:06
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        Dev ağaç dalı 11 kişiyi hastanelik etti!
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        Konya'nın Ereğli ilçesinde ağacın kuruyan dalı, kırılıp piknik yapanların üzerine düştü; 11 kişi yaralandı.

        DHA'nın haberine göre olay, dün akşam saatlerinde Ereğli ilçesi Atatürk Kültür Parkı'nda meydana geldi.

        Piknik alanında bulunan ağacın kuruyan dalı, kırılıp piknik yapanların üzerine düştü. Olayda 11 kişi yaralandı.

        VATANDAŞLARIN GİRİŞİNE KAPATILDI

        İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Bölge güvenlik şeridiyle kapatılarak vatandaşların girişine kapatıldı.

        "AİLEMDEN 11 KİŞİ YARALANDI"

        Ailesiyle piknik yaparken bir anda ağacın kırılan dalının üzerlerine düştüğünü söyleyen Vicdani Yıldız, "Mevsimlik işçi olarak Hatay'dan geldik. Burada bir şeyler yemek için oturduk. Ne olduğunu anlayamadık, bir anda üstümüze ağaç devrildi. Ailemden 11 kişi yaralandı. Aracım da hasar aldı, mağdur olduk" dedi.

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