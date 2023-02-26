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Haberler Yaşam Pilot Nasıl Olunur? 2023 Pilot Olmanın Şartları Neler, Hangi Bölümden Mezun Olmak Gerekli?
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Pilot nasıl olunur? 2023 pilot olmanın şartları neler, hangi bölümden mezun olmak gerekli?

Sivil ya da profesyonel bir hava taşıtını kullanan, askeri ya da hususi sektörlerde hizmet veren kişilere pilot ismi verilmektedir. Hem Türkiye’nin hem de dünyanın en gözde mesleklerinden bir tanesi olan ve bu albenisi sebebiyle birçok insanın hayallerini süsleyen bir meslek olan pilot nasıl olunur? Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

Pilot Nasıl Olunur? 2023 Pilot Olmanın Şartları Neler, Hangi Bölümden Mezun Olmak Gerekli?
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Heyecan veren ve maddi anlamda da oldukça kazandırıcı ve ödüllendirici olarak görülen pilotluk sivil ve askeri pilotluk olarak iki ayrı sınıfa ayrılmaktadır. Peki, pilotluk için yaş sınırı var mı? Erkek ve kadın için pilot olma şartları nelerdir? Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

Nasıl Pilot Olunur?

Pilotluğun askeri ve sivil pilotluk olmak üzere iki temel sınıfa ayrıldığından daha önce bahsetmiştik. Askeri pilot olmak isteyenler, Milli Savunma Üniversitesi’ne bağlı olan harp okullarının birinden mezun olmak zorundadırlar. Buradan mezun olan adaylar, daha sonra Türk Silahlı Kuvvetleri’nin uçuş eğitim okullarında gerekli eğitimleri alarak askeri pilot olmaya hak kazanmaktadırlar.

Sivil pilot olmak içinse farklı yollar bulunmaktadır. Sivil pilot olmak isteyen adaylar, bazı üniversitelerde var olan pilotaj bölümünden mezun olarak, herhangi bir lise ya da üniversiteden mezun olduktan sonra sivil uçuş okullarından ders alarak ya da havayolu şirketlerinin kendi bünyelerinde gerçekleştirmekte oldukları sözleşmeli pilot yetiştirme programlarına başvurarak sivil pilot olabilmektedirler.

Pilot Olma Şartları

Öğrenci pilot lisansından, aletli uçuş yetki belgesine kadar geniş bir sınıflandırmanın bulunduğu sivil pilotlukta, tüm bu lisans ve sertifikalara sahip olabilmek farklı şartlara bağlanmıştır. Tüm bu şartlardan bahsettiğimiz 2023 pilot olma şartları şu şekildedir:

  1. Öğrenci pilot lisansı almak için;
  • En ez lise veya dengi bir okuldan mezun olmak.
  • İlk yalnız uçuşundan önce 17 yaşını doldurmuş olmak.
  • Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SGHM) tarafından ya da bu müdürlük tarafından yetkilendirilmiş havacılık tıp merkezlerinden alınmış 1 ya da 2. sınıf sağlık sertifikasına sahip olmak.
  1. Hususi pilot lisansı almak için
  • En az 18 yaşında olup, lise ya da dengi bir okul mezunu olmak.
  • Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SGHM) tarafından ya da bu müdürlük tarafından yetkilendirilmiş havacılık tıp merkezlerinden alınmış 1 ya da 2. sınıf sağlık sertifikasına sahip olmak.
  • SHGM tarafından yetkilendirilen uçuş eğitim organizasyonlarında gerekli teorik bilgiyi ve uçuş eğitimini almış olmak.
  • Alınan teorik bilgi ve uçuş eğitiminden 6 ay sonra girilecek olan yetenek testinde başarılı olmak.
  • Gece uçuşu talep ediliyorsa, bu uçuş için geçerli olan eğitimleri almak.
  1. Ticari pilotluk lisansı almak için;
  • 18 yaşında olup, en az lise ya da dengi bir okuldan mezun olmak.
  • SHGM tarafından düzenlenen 1. sınıf sağlık sertifikasına sahip olmak.
  • SHGM tarafından yetkilendirilen uçuş eğitim organizasyonlarında gerekli teorik bilgiyi ve uçuş eğitimini almış olmak.
  • Teorik bilgi sınavında ve yetenek testinde başarılı olmak.
  • İlgili yönetmelikte belirtilen uçuş tecrübesine sahip olmak.
  1. Havayolu nakliye pilotu lisansı almak için;
  • En az 21 yaşında olup, lise ya da dengi bir okuldan mezun olmak.
  • SHGM tarafından düzenlenen 1. sınıf sağlık sertifikasına sahip olmak.
  • Ticari pilot lisansı CPL(A) ve çok motor aletli uçuş IR(A) sertifikasına sahip olmak.
  • SHGM tarafından yetkilendirilen uçuş eğitim organizasyonlarında gerekli teorik bilgiyi ve uçuş eğitimini almış olmak.
  • Teorik bilgi sınavında ve yetenek testinde başarılı olmak.
  • İlgili yönetmelikte belirtilen uçuş tecrübesine sahip olmak.
  1. Aletli uçuş lisansı almak için;
  • Bu sınıfta geçerli olan sağlık sertifikasına sahip olmak.
  • SHGM tarafından onaylanan programa uygun teorik bilgi ve aletli uçuş eğitimi almak.
  • Teorik bilgi ve uçuş kontrollerinde başarılı olmak.

Erkek ve Kadın İçin Pilot Olma Şartları

Erkek ve kadın adayların pilot olabilmesi nerdeyse ortak bir takım şartlara bağlı olsa da ikisi arasında ufak farklar bulunmaktadır. Pilotluk eğitimi almak isteyen erkek adayların, askerlik hizmetini tamamlamış olması ya da eğitim başlangıç tarihi itibariyle 2 yıl boyunca tecil ettirmesi gerekmektedir. Bunun yanında hem erkek hem de kadın adaylar için, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, adli sicil kaydının olmaması ve daha önce THY’den disiplinsizlik suçunda atılmamak gibi ortak şartlar da bulunmaktadır.

Pilot Olmak İçin Boy/Kilo Sınırı Var MI?

Hem kadınlarda hem de erkeklerde pilot olabilmek için belirlenmiş bir boy ve kilo sınırı bulunmaktadır. Pilot olmak isteyen erkek ve kadın adayların boylarının en az 1.57 en fazla ise 1.95 olması gerekmekte; beden kitle indekslerinin ise 20 ila 30 arasında olması istenmektedir.

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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