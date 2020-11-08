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İzmir'de, 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde 91 saat sonra Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından çıkarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin, tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Hastanesinden taburcu edildi.

Hastaneden babası Uğur Gezgin'in kucağında üzeri bir ceket ile örtülerek ayrılan Ayda, bir otomobile bindirildi. Otomobile bebekleri ve eşyaları da koyulan Ayda Gezgin'in bir yakınının evine götürüldüğü öğrenildi.

Oyuncu Pınar Altuğ, Ayda bebek ve babasının hastaneden yalnız ayrılmasıyla ilgili bir paylaşımda bulundu. Konuyla ilgili gönderi yayınlayan Altuğ, şu ifadeleri kullandı:

'Arkasındayız, yanındayız' deyip, durdu herkes Ayda bebek için. Bugün taburcu olmuş. Görüntüyü babasını ve Ayda'yı daha fazla yaralamamak adına paylaşmayacağım ama yazıklar olsun.

Ardından sözlerinin yanlış anlaşıldığını ifade eden oyuncu, bir açıklama daha yaptı.

"Ayda ve babasının hastane çıkış görüntüsüne gösterdiğim tepki, ayağındaki çorapsızlığa falan değil" diyen Pınar Altuğ, "Lütfen konuyu bu kadar sığlaştırmayalım. Kaldı ki; ilk günden beri bu çocukların her türlü fotoğrafının paylaşılmasına karşı olduğumu dile getiriyorum" şeklinde konuştu.