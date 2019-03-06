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Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, ‘Aklımı Oynatacağım’ adlı şarkısına Klip çeken Pınar Çubukçu, klibinde Gülben Ergen'i oynattı. Gülben Ergen, konuyla ilgili, “Ben de en az Pınar kadar heyecanlıyım. İbrahim Tatlıses’in klibinden sonra ilk kez birinin klibinde oynayacağım. En son ‘Haydi Söyle’ şarkısında oynamıştım. Bizim bir 20 yılımız varsa o klibinde en az 20 yılı var. Ben Pınar ile abla-kardeş ilişkisi yaşadım. İsterim ki her şarkıcının arkasında Pınar gibi güç olsun, çok güzel şarkılar yazar. Bugün benim burada olmam şaşılacak bir durum değil. Pınar'ın sesi kadife gibidir ayrıca kendi albümlerimde de çok okudum şarkılarını” ifadelerini kullandı.