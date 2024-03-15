Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım çölde aşka geldi
Yaklaşık bir buçuk yıldır aşk yaşayan Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, tatil yapmak için Dubai'ye gitti. Çölde aşka gelen çift, objektif karşısında verdikleri pozları da takipçileriyle paylaştı
Uzun süredir aşk yaşayan ve nikâh masasına oturmaları beklenen oyuncu Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, tatile çıktı.
İşten fırsat buldukça sık sık yurt dışına tatile çıkan Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, rotayı bu kez Dubai'ye çevirdi.
Yaklaşık bir buçuk yıldır aşk yaşayan Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, tatilden kesitleri sosyal medya üzerinden takipçileriyle de paylaşmayı ihmal etmedi.
Çöl safarisi yapan ünlü çift, birlikte objektif karşısında poz verdi. Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'ın tatil fotoğrafları kısa sürede yoğun ilgi gördü.
Pınar Deniz, daha önce sevgilisi Kaan Yıldırım ile birlikte İngiltere ve Yunanistan'a gitmişti.