Ünlü oyuncu Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım el ele konsere katılmasının ardından, yan yana verilen pozlar hakkında çıkan aşk dedikodularını doğrular nitelikteydi. Peki Pınar Deniz kimdir, kaç yaşında, nereli? Pınar Deniz'in oynadığı dizi ve filmleri neler? İşte Pınar Deniz hakkında merak edilen soruların yanıtı...

PINAR DENİZ KİMDİR?

4 Kasım 1993 tarihinde Adana’da dünyaya gelen Pınar Deniz, aslen Mardinli ve Arap kökenlidir. İstanbul Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümünde okumuş fakat mezun olmamıştır. Çocukluğundan beri oyuncu olma hayalleri kuran Deniz, oyunculuk eğitiminin yanı sıra dans dersleri de aldı. İlk oyunculuk deneyimini ise 2014 yılında Evrim karakteri ile Sil Baştan dizisinde yaşadı. Asıl çıkışını ise Vatanım Sensin adlı dönem dizisi ile yaptı. Ayrıca Şarkıcı Murat Dalkılıç'ın Yani adlı şarkısının klibinde oynamıştır.

Halit Ergenç ve Bergüzar Korel’in başrollerini paylaştığı dizide Yıldız karakterini canlandırdı. Pınar Deniz, bir projede Can Yaman ile birlikte rol alacakken Yaman'ın tavır ve tutumları nedeniyle projede yer almaktan vazgeçmesi ile gündeme gelmişti. 2016-2018 yılları arasında yayımlanan Vatanım Sensin adlı dizide Yıldız karakterini canlandırdı. Netflix'te yayımlanan Aşk 101 dizisinde Burcu karakterini canlandırarak geniş kitleler tarafından tanındı. Kırmızı Oda dizisinde Nazlı karakterini üstlenen güzel oyuncu son olarak Yargı dizisinde başrol olarak ekranlarda yer alıyor.