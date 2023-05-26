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Pişmiş Tavuk Bozulur Mu?

Tükettiğimiz her ürünün ve her gıdanın kullanım ömrü bulunmaktadır. Tavuğun sık sık tüketilen bir besin olması, üstelik yanlış tüketimde gıda zehirlenmesine yol açması nedeniyle internet kullanıcılarının en çok araştırdığı konulardan biri oluyor. Pişmiş tavuk kaç gün bekler? Pişmiş tavuk kaç günde bozulur? Tüm bu soruların cevabını madde madde sizler için araştırdık. İşte “Pişmiş tavuk nasıl saklanmalı?” sorusunun cevabı…

Pişmiş Tavuk Kaç Gün Dayanır?

Kış mevsiminde tavuk tüketimi çok fazla risk teşkil etmese de yaz aylarının gelmesi ile birlikte tavuğun sıcaktan etkilenmesi ya da çabuk bozulma ihtimali tüketicilerin en dikkat ettiği konulardan biridir. Türk yemek kültürünün temel tüketim ürünleri arasındaki tavuk; ızgara, tava kızartma, fırın ya da sulu yemek olarak tercih ediliyor. Ayrıca haşlanmış tavuk suyu da çeşitli yemeklerin içine dahil edilerek yemeğin lezzetine lezzet katıyor. Ancak diğer yandan pişmiş tavuğun ne kadar dayanıklı olduğu, bakteri üretmeden nasıl tüketilmesi gerektiği ise pek çok kişinin bilgi sahibi olmak istediği konulardan biri oluyor. Aşağıdaki maddeleri inceleyerek pişmiş tavuğu saklama yöntemlerini adım adım izleyebilir, sağlığınızı riske atmadan tüketimini gerçekleştirebilirsiniz.

“Pişmiş tavuk bozulur mu ?” sorusunu sormadan önce yeni alınacak tavuğun özenle seçilmesi gerekmektedir. Eğer evinizden uzakta bir kasap ya da marketten tavuk almayı düşünüyorsanız yaz sıcaklarını mutlaka göz önünde bulundurun. En başta da söylediğimiz gibi tavuk eti bozulmaya müsait bir besindir. Tavuğu aldıktan sonra eve gidiş sürecinizde soğukluk dengesini mutlaka korumalısınız.

?” sorusunu sormadan önce yeni alınacak tavuğun özenle seçilmesi gerekmektedir. Eğer evinizden uzakta bir kasap ya da marketten tavuk almayı düşünüyorsanız yaz sıcaklarını mutlaka göz önünde bulundurun. En başta da söylediğimiz gibi tavuk eti bozulmaya müsait bir besindir. Tavuğu aldıktan sonra eve gidiş sürecinizde soğukluk dengesini mutlaka korumalısınız. Tüketiciler tavuk yemeği yapacağı gün, bazı planların değişmesinden dolayı pişirdiği tavuğu nasıl muhafaza etmesi gerektiğini düşünmektedir. Peki, pişmiş tavuk dolapta kaç gün dayanır ? Eğer sizin de tavuk pişirdiğiniz gün planlarınız değiştiyse bir sonraki gün pişirdiğiniz tavuğu tüketebilirsiniz. Bunun için buzdolabının +4 derece ayarlı bölümünde tavuğunuzu muhafaza edebilirsiniz. +4 derece soğuk buzdolaplarında pişmiş tavuk 2 güne kadar saklanabilmektedir. Bu süreyi dikkate alarak tavuk tüketimine önem verin. Ancak bazı buzdolapları geçici arıza yaşayabiliyor ya da +4 derecelik bir soğukluğu yansıtsa da iç soğukluğunda dengesizlik yaşanabiliyor. Pişmiş tavuğunuzu tüketmek için çıkarttığınızda renk değişikliğinin olup olmadığına ve kötü bir koku yaymadığına dikkat edin.

? Eğer sizin de tavuk pişirdiğiniz gün planlarınız değiştiyse bir sonraki gün pişirdiğiniz tavuğu tüketebilirsiniz. Bunun için buzdolabının +4 derece ayarlı bölümünde tavuğunuzu muhafaza edebilirsiniz. +4 derece soğuk buzdolaplarında pişmiş tavuk 2 güne kadar saklanabilmektedir. Bu süreyi dikkate alarak tavuk tüketimine önem verin. Ancak bazı buzdolapları geçici arıza yaşayabiliyor ya da +4 derecelik bir soğukluğu yansıtsa da iç soğukluğunda dengesizlik yaşanabiliyor. Pişmiş tavuğunuzu tüketmek için çıkarttığınızda renk değişikliğinin olup olmadığına ve kötü bir koku yaymadığına dikkat edin. “ Pişmiş tavuk kaç gün bekler ? sorusunun bir diğer cevabı da nasıl pişirilmiş olduğunu göz önünde bulundurmaktır. Eğer bazı sebzeler ile tavuk pişirme işlemini gerçekleştirdiyseniz buzdolabında saklama aşamasına geçmeden diğer malzemeler ile tavuğu mutlaka ayrıştırın. Örneğin; patates, soğan ve biberli bir tavuk yaptıysanız tavuğu diğer malzemelerden ayırarak farklı kaplara yerleştirerek, buzdolabına kaldırın.

? sorusunun bir diğer cevabı da nasıl pişirilmiş olduğunu göz önünde bulundurmaktır. Eğer bazı sebzeler ile tavuk pişirme işlemini gerçekleştirdiyseniz buzdolabında saklama aşamasına geçmeden diğer malzemeler ile tavuğu mutlaka ayrıştırın. Örneğin; patates, soğan ve biberli bir tavuk yaptıysanız tavuğu diğer malzemelerden ayırarak farklı kaplara yerleştirerek, buzdolabına kaldırın. Pişmiş tavuğun uzun süreli saklanması gerekiyorsa buzdolabının dondurucu bölümünde muhafaza edin. Yapmanız gereken pişmiş tavuğun yine tek başına ve bir buzdolabı poşetine yerleştirilmesi olacaktır. Bu yöntemle yaklaşık 4 ay kadar pişmiş tavuğun besin değeri korunabilir.

Buzluktan çıkardığınız tavuğu tekrar kullanmak için, buzdolabının normal kısmında tavuğu çözdürün ve yukarıda bahsettiğimiz gibi doku, koku, renk değişikliğinin olup olmadığını mutlaka gözlemleyin.

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