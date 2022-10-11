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Piyanist Dengin Ceyhan, Chopin anısına seslendirecek

Frederic Chopin, 173. ölüm yıldönümünde Aziz Vukolos Kilisesi’nde anılıyor. Piyanist Dengin Ceyhan Chopin’in özel parçalarından oluşan repertuarıyla 17 Ekim’de sanatseverlere özel bir konser verecek

Piyanist Dengin Ceyhan, Chopin anısına seslendirecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi Chopin’in ölüm yıldönümü anısına sanatseverleri bir araya getiriyor.

Bu yıl 173. ölüm yıldönümü olan değerli sanatçının en özel parçaları piyanist Dengin Ceyhan tarafından tarihi Aziz Vukolos Kilisesi’nde seslendirilecek.

17 Ekim Pazartesi günü 20.00 ‘de gerçekleştirilecek konsere ücretsiz katılım sağlanacak Ceyhan geçtiğimiz yıllarda Chopin’in parçalarından oluşan albümünün sanatseverlerle buluşturmuştu.

CHOPİN'İN 173. YILDÖNÜMÜNÜ KUTLUYORUZ

Ceyhan; “Chopin benim için çok özel bir isim, 173. ölüm yıldönümü andığımız böyle bir gecede onun parçalarını seslendirmek benim için çok gurur verici. Chopin’e hayranlığım piyanoya ilk başladığım yıllarda başlıyor ve hep devam edecek” dedi.

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