

“Piyanonun Kanatları Altında” bir konser

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO) sezonun son çeyreğine Gergely Madaras yönetiminde Ufuk ve Bahar Dördüncü piyano ikilisinin solist olacağı bir konserle başlıyor. 14 Nisan Perşembe günü saat 20.00’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde gerçekleşecek olan “Piyanonun Kanatları Altında: BİFO ile Ufuk & Bahar Dördüncü” başlıklı konserde Amerikalı besteci John Adams’ın “Grand Pianola” ve Modest Mussorgsky'nin senfonik süiti olan ve Maurice Ravel’in orkestra için düzenlediği “Bir Sergiden Tablolar” adlı yapıtı seslendirilecek.

2019’dan beri Liège Kraliyet Filarmoni Orkestrası’nın sanat yönetmeni olan ve geçtiğimiz sezon City of Birmingham Senfoni, Budapeşte Festival, Tonhalle, RAI Senfoni ve Bournemouth Senfoni Orkestrası gibi topluluklarla verdiği başarılı konserlerin yanı sıra Ravel, R. Strauss, Berlioz ve Rimski-Korsakov’un eserleri de kaydetmiş olan Gergely Madaras, Amerikalı besteci John Adams’ın Grand Pianola adlı yapıtında, ülkemizin en başarılı ve sevilen piyanistlerinden Ufuk ve Bahar Dördüncü ikilisini yönetecek. Konserde Adams’ın yapıtında sahnede olacak üç değerli şan sanatçısı ise Hülya Şahin, Ceren Aydın ve Dilan Şaka olacak.

Gergely Madaras

Borusan Quartet’in 18 Nisan Pazartesi günü saat 20.00’de Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası’ndaki konserinde 2021’de ICMA’nın (Uluslararası Klasik Müzik Birliği) yılın en iyi genç sanatçısı ilan ettiği piyanist Can Çakmur konuk oluyor. Geride bıraktığımız sezon Almanya ve İspanya’da resitaller vererek dinleyenlerini büyüleyen Çakmur, Avrupa’nın önde gelen müzik yazarları tarafından el üstünde tutuluyor. Borusan Quartet ve Can Çakmur’un birlikte sahnede olacağı bu konserde, Schubert’in “Rosamunde” üvertürü, Schönberg’in “Üç Piyano Parçası”nı ve Brahms’ın Fa minör Piyanolu Beşlisi’ni seslendirecek.

Can Çakmur

Konser öncesinde Serhan Bali ve Aydın Büke 19.00-19.30 arası Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası’nda program üzerine söyleşiler gerçekleştirecek.



borusansanat.tv’de derin ve coşkulu bir kutlama

Saadet Türköz ve Martin Schütz, Songdreamingtrio3 ile günümüze dair derin ve coşkulu bir müzikal kutlama ile çevrimiçi video platformu borusansanat.tv üzerinden izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor. Özgür doğaçlamanın ses alanında Türkiye’de yayılmasına katkısı olan yegâne sanatçılardan biri olan Saadet Türköz ve çellist ve doğaçlamacı Martin Schütz’ün bir tür “folklor hayali” olarak geliştirdikleri “song dreaming” başlıklı projesi bu konserde izlenebilecek. Özgür doğaçlamada Türköz, beslendiği kültürlerden gelen zengin arkaik şarkı fonunu tekrar tekrar kullanıyor, Schütz ise özgürce doğaçlama yapıyor. Lionel Friedli ise İsviçre’nin en iyi davulcularından biri ve birkaç yıldan beri ikiliye katılıyor. Bu üçlünün müziğine özgü ruh, soyuta arkaik olanın gücünü ve arkaik olana da çağdaşın karmaşıklığını veriyor ve konserlerinde bir tür “simulakr” yaratılıyor: Çağlarda birbirini takip etmek yerine zamanların, motiflerin ve mitlerin çarpıştığı rüya imgelerinin deneyimlendiği bu konser borusansanat.tv’de 9 Nisan Cumartesi günü saat 20.00’den itibaren yayınlanmaya başlıyor. Konser öncesinde Back on Stage ekibinin gerçekleştirdiği söyleşilere ise 19.30’dan itibaren aynı kanaldan ulaşılabiliyor.

Borusan Quartet

borusansanat.tv’de “Masalların Müziği”



Çevrimiçi video platformu borusansanat.tv üzerinden 10 Nisan Pazar günü saat 11.30’da yayınlanmaya başlayan “Masalların Müziği” başlıklı konserde BİFO, müzikseverleri büyük bestecilerin dünyasına davet ediyor. Bu konserde, Şostakoviç’in 1 numaralı Viyolonsel Konçertosu’nu Kian Soltani seslendirecek. Yorumundaki ifade derinliği aynı zamanda bireysel hissiyatı ve teknik üstünlüğü ile beğeni toplayan Soltani, hakkında en çok konuşulan sanatçılarından biri. BİFO’nun bu konserde ağırlayacağı diğer konuğu ise orkestra şefi Ryan McAdams. Sanatçı gerek orkestral yapıtlara gerekse opera yapımlarına olan profesyonel yaklaşımı ve verdiği başarılı konserlerle kuşağının en parlak orkestra şeflerinden biri olarak gösteriliyor.



Serhan Bali ve Aydın Büke ise aynı gün saat 11.00’de yayınlanan konser öncesi keyifli sohbetleriyle borusansanat.tv’de yer alacak.