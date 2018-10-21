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PKK'lı teröristin parmak izi 9 faali meçhulü çözdü!

Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı arasında parmak izi paylaşımı, terör, adam öldürme, uyuşturucu, hırsızlık gibi birçok olayın aydınlatılmasını sağlıyor. Parmak izi paylaşımı sayesinde bugüne kadar 471 olay aydınlatılırken, rafa kaldırılan faili meçhul terör olayları da çözüldü. Bu yıl temmuz ayında Karadeniz’de etkisiz hale getirilen "Zeynel" kod adlı Mehmet Yakışır’ın, 9 faili meçhul terör olayının sorumlusu olduğu tespit edildi

21.10.2018 - 12:07 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Parmak izi faaliyetlerinin etkin ve verimli şekilde yürütülmesini sağlamak ve zaman kaybını önlemek amacıyla, 2018 yılında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu onayı ile Jandarma Genel Komutanlığı, Otomatik Parmak İzi ve Avuç İzi Teşhis Sistemi OPTES ile Emniyet Genel Müdürlüğü, Otomatik Parmak İzi Teşhis Sistemi (APFIS) sistemlerinin karşılıklı sorgulanmasına dair protokol imzalanmıştı. İmzalanan bu protokol sayesinde birçok olay çözüme kavuştu. İki kurum arasında karşılıklı parmak izi paylaşımı sayesinde bugüne kadar, terör, adam öldürme, uyuşturucu, hırsızlık ve diğer olaylar olmak üzere toplam 471 olay aydınlatıldı.

Hakkâri'de, 2011'de şehit olan Jandarma Binbaşı Yavuz Başayar.

ÖNEMLİ TERÖR OLAYLARI AÇIĞA KAVUŞTU

Emniyet ve Jandarma'nın parmak izi paylaşımı ile rafa kaldırılan önemli terör olayları da çözüldü. Aydınlatılan olaylar arasında; 2011 tarihinde Hakkâri’de Çukurca Karayolu 17. Kilometresinde Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı’na ait konvoyun geçişi sırasında, terör örgütü mensuplarınca tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak ettirilmiş, J. Bnb. Yavuz Başayar ile 8 askerin şehit olmuştu. Bu olayın faillerine ait 11 adet parmak izinden 7’sinin Suriye uyruklu Mustafa Muhiddin isimli şüpheliye ait olduğu tespit edildi.

PKK'LI TERÖRİSTİN PARMAK İZİ 9 OLAYI ÇÖZDÜ

Bu yılın temmuz ayında Gümüşhane’nin Kürtün ilçesi Üçtaş Köyü kırsalında terör örgütü mensuplarıyla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada, terör örgütünün sözde Karadeniz Bölge sorumlusu "Zeynel" kod adlı Mehmet Yakışır etkisiz hale getirilmişti. Mehmet Yakışır’dan alınan parmak izlerinin OPTES- APFIS veri tabanında bulunan parmak izleriyle karşılaştırılmasıyla, 9 faili meçhul terör olayının sorumlularından olduğu tespit edildi.

BU OLAYLARDA ALINAN PARMAK İZİYLE DE EŞLEŞTİ

Zeynel kod adlı Mehmet Yakışır’ın faili olduğu bazı olaylar şunlar: 2006 ve 2007 tarihinde Bingöl Genç ilçesi kırsalında tuzaklanan EYP olayı, Diyarbakır Lice’de, Lice- Kulp karayolunda zırhlı aracın geçişi sırasında meydana gelen patlama olayı, 2016’da Trabzon Maçka’da Akarsu mahallesinde meydana gelen evden hırsızlık olayı ile 2017’de Trabzon Maçka ve Tonya ilçelerindeki evden hırsızlık olayları.

Yine bu yıl Haziran ayında Kahramanmaraş’ta meydana gelen silahlı çatışma olayında alınan 2 adet parmak izinin Gaffar Yorulmaz’a ait olduğu tespit edildi. Gaffari Yorulmaz’a ait parmak izlerinin Otomatik Parmak İzi ve Avuç İzi Teşhis Sistemi (OPTES) veri tabanında yapılan araştırmada geçmiş yıllarda yaşanan 6 olayla eşleştiği görüldü.

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