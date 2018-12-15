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Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı'nca, Lice, Kulp ve Silvan ilçeleri mülki sınırları içerisindeki dağlık ve kırsal alanda 12 Aralık'ta saat 20.00'den itibaren Jandarma Özel Harekât (JÖH) timleri, Jandarma Komando timleri, Polis Özel Harekât (PÖH) timleri ve güvenlik korucularıyla icrasına başlanılan "Bayrak-107 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Kadir Karaman-01" müşterek operasyonunun, 15 Aralık'ta saat 02.00 itibarıyla başarıyla tamamlandığı bildirildi.
4 EYP DÜZENEĞİ DE ELE GEÇİRİLDİ
AA'da yer alan habere göre operasyonda, teröristlerce kullanılan 5 kış sığınağı, biri 15 bölümlü (mezar odalı şeklinde) olmak üzere 5 doğal mağara, biri 10 kişinin barınabileceği büyüklükte olmak üzere 2 doğal kaya kovuğunun tespit edilerek kullanılamaz hale getirildiği kaydedilen açıklamada, sığınaklar, toprağa gömülü vaziyetteki jelikan bidonlar içerisinde ve arazi aramasında 4 el yapımı patlayıcı düzeneği, el bombası, 60 kilogram amonyum nitrat, el dürbünü, 2 küçük tüp, kamp tüpü, 2 akü, 5 küçük pil, şemsiye, 11 terörist kıyafeti, 3 çift ayakkabı, 2 çift spor ayakkabı, 2 palaska ile gıda, giyim, yaşam malzemeleri ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildiği bildirildi.
8 ŞÜPHELİYE YASAL İŞLEM YAPILDI
Yol kontrol ve adli arama olmak üzere, bin 146 kişi ve 528 aracın sorgulamasının yapıldığı kaydedilen açıklamada, hakkında çeşitli suçlardan arama kaydı bulunun A.T.'nin de aralarında bulunduğu 8 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem başlatıldığı aktarıldı. Açıklamada, bölgede yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edildiği vurgulandı.
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