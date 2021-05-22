Mersin'de bölücü terör örgütüne operasyon!

Mersin İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerde örgüt adına faaliyette bulunduğu belirlenen 10 şüphelinin kaldıkları adresler tespit edildi.
ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI
AA'da yer alan habere göre Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada haklarında yakalama kararı verilen şüpheliler, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda dijital materyal ve dokümanlar ele geçirildi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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