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HaberlerGündemGüvenlikELE GEÇİRİLDİ! Son dakika: Mersin'de bölücü terör örgütüne operasyon!
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Mersin'de bölücü terör örgütüne operasyon!

Güvenlik güçlerinin, bölücü terör örgütüne karşı mücadelesi aralıksız devam ediyor. Mersin'de, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 10 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte ele geçirilen dijital materyaller ile dokümanlara el konuldu

ELE GEÇİRİLDİ! Son dakika: Mersin'de bölücü terör örgütüne operasyon!
Mersin'de bölücü terör örgütüne operasyon!
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AA

Mersin İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerde örgüt adına faaliyette bulunduğu belirlenen 10 şüphelinin kaldıkları adresler tespit edildi.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

AA'da yer alan habere göre Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada haklarında yakalama kararı verilen şüpheliler, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda dijital materyal ve dokümanlar ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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