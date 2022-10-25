PÖH Polisi Nedir, Nasıl Olunur? Özel Harekat Polisi Olma Şartları Neler, Boy-Kilo-Yaş Sınırı Var Mı?

PÖH polisi nedir, nasıl olunur? 0:00 / 0:00

Şimdi hep birlikte PÖH polisi nedir, nasıl olunur? Özel hareket polisi olma şartları neler, boy-kilo- yaş sınırı var mı bunların hepsini öğrenelim. İşte detaylar!

PÖH Nedir? Nasıl Olunur?

Açılımı Polis Özel Harekat olan PÖH, Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı çalışan ve zor görevler için eğitilen bir harekat birimidir. Bu birimde olmak da çok kolay değildir. Peki PÖH nasıl olunur ve PÖH eğitimi nasıldır?

Öncelikle polis eğitim merkezlerinde gereken eğitimi almış olmalısınız.

Lise mezunu olanlar da Polis Özel Harekat için başvurulara katılabilir.

Meslek için gereken şartları taşıyor olmanız gerekiyor.

PÖH eğitimi ise silah eğitimi, soğukkanlı davranabilme, dövüş eğitimi, bomba eğitimi, rehine kurtarma, keskin nişancılık gibi çok fazla görevi kapsıyor.

Buna ek olarak PÖH eğitimi kaç ay sürüyor bundan da bahsedelim. Özel harekât polisi olarak göreve başlayacak kişilerin alacağı eğitim 15 haftalık bir süreçtir. Sonrasında becerileriniz dikkate alınarak farklı branşlarda uzmanlaşmanız sağlanıyor. Bunun yanı sıra eğer terör bölgelerinde hizmet verecekseniz de 3 hafta daha özel bir eğitim görüyorsunuz. Daha önce gördüğünüz eğitimlerin yanı sıra daha ağır eğitimler görmeniz gerekiyor. Bu eğitimlerle bütün zorlu şartlara ruhen ve bedenen hazır hale getiriliyorsunuz.

Özel Harekat Polisi Olmak İçin Gereken Şartlar

Tabi bütün bunların olabilmesi için özel harekât polisi olmak için gereken şartların neler olduğunu biliyor olmalısınız.

PÖH olmak için boy kilo şartları şu şekilde: Kadınlarda boy 1.62, erkeklerde de 1,67 üzerinde olmalıdır. Bu boylara uygun da vücut kitle endeksiniz olmalı.

Silah kullanma ya da taşımakla ilgili bir engeliniz olmamalı

Güvenlik soruşturması ve arşiv taramalarından temiz çıkmanız gerekiyor

Kendiniz dahil ailenizden herhangi birinin de terörle ilişkisi olmamalı

Emniyet Teşkilatı Sağlık Yönetmeliğinde bulunan bütün şartları taşıyor olmalısınız.

Kurumsal haklarla ilgili bir olumsuzluk olmamalı ve herhangi bir kuruma da borcu olmamalı.

Alkol ve uyuşturucudan uzak olmalısınız

Bir parti kuruluşuna üye olmamalısınız.

İşte PÖH olmak için gerekenler bu şekilde. Eğer şartları taşıyorsanız başvurunuzu yapabilirsiniz.

PÖH Polisi Olmak İçin Yaş Sınırı Var mı?

PÖH polisi olmak için yaş sınırı var mı diye merak ediyor musunuz? Özel harekat polisi olmak için boy kilo sınırının yanı sıra yaş sınırı da bulunuyor. 28 yaşını doldurmamış olmalısınız. Çok zorlu bir eğitimi başarıyla tamamladıktan sonra göreve rahatlıkla başlayabilirsiniz.

Aslında konuyla ilgili merak edilen bir diğer konu da maaşlarıdır. Her bir kıdeme bağlı olarak bu maaş miktarları farklıdır. En düşük PÖH polisi maaşı 9 bin 700 TL iken en yüksek maaş 15 bin TL’dir.

Bu maaşı etkileyen en önemli faktörler de;

Dönemin şartları

Görev branşınız

Çalışma kıdeminiz…

Eğer PÖH polisi olmak istiyorsanız bütün şartları karşılamalısınız ve alacağınız eğitime de hazırlıklı olmalısınız. Öncelikle eğitimlerin detaylarını araştırın ve sonrasında başvuru için kendinizi hazır hissedin. Ancak bu şekilde PÖH polisi olarak verimli çalışabilirsiniz.

Kimlerin PÖH polisi olamayacağından da kısaca bahsedelim: Bu şartları taşımıyorsanız, eğitimlerde başarısızsanız PÖH polisi olamazsınız. Çünkü eğitimlerin her birinden başarıyla geçmeniz gerekiyor.