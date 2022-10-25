PÖH polisi nedir, nasıl olunur?

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Yaşam PÖH Polisi Nedir, Nasıl Olunur? Özel Harekat Polisi Olma Şartları Neler, Boy-Kilo-Yaş Sınırı Var Mı?
ABONE OL

PÖH polisi nedir, nasıl olunur? Özel Harekat Polisi olma şartları neler, boy-kilo-yaş sınırı var mı?

Daha önce Polis Özel Hareket olmak istediniz mi? Eğer bu iş alanını merak ediyorsanız ve araştırıyorsanız hemen yazıyı okumaya başlayabilirsiniz. Sonrasında bilmeniz gereken her şeyi öğrenmiş olacaksınız. Aynı zamanda özel hareket polisi olmak istiyorsanız neler yapmanız gerektiğini de bileceksiniz.

PÖH Polisi Nedir, Nasıl Olunur? Özel Harekat Polisi Olma Şartları Neler, Boy-Kilo-Yaş Sınırı Var Mı?
PÖH polisi nedir, nasıl olunur?
0:00 / 0:00

Şimdi hep birlikte PÖH polisi nedir, nasıl olunur? Özel hareket polisi olma şartları neler, boy-kilo- yaş sınırı var mı bunların hepsini öğrenelim. İşte detaylar!

PÖH Nedir? Nasıl Olunur?

Açılımı Polis Özel Harekat olan PÖH, Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı çalışan ve zor görevler için eğitilen bir harekat birimidir. Bu birimde olmak da çok kolay değildir. Peki PÖH nasıl olunur ve PÖH eğitimi nasıldır?

  • Öncelikle polis eğitim merkezlerinde gereken eğitimi almış olmalısınız.
  • Lise mezunu olanlar da Polis Özel Harekat için başvurulara katılabilir.
  • Meslek için gereken şartları taşıyor olmanız gerekiyor.
  • PÖH eğitimi ise silah eğitimi, soğukkanlı davranabilme, dövüş eğitimi, bomba eğitimi, rehine kurtarma, keskin nişancılık gibi çok fazla görevi kapsıyor.

Buna ek olarak PÖH eğitimi kaç ay sürüyor bundan da bahsedelim. Özel harekât polisi olarak göreve başlayacak kişilerin alacağı eğitim 15 haftalık bir süreçtir. Sonrasında becerileriniz dikkate alınarak farklı branşlarda uzmanlaşmanız sağlanıyor. Bunun yanı sıra eğer terör bölgelerinde hizmet verecekseniz de 3 hafta daha özel bir eğitim görüyorsunuz. Daha önce gördüğünüz eğitimlerin yanı sıra daha ağır eğitimler görmeniz gerekiyor. Bu eğitimlerle bütün zorlu şartlara ruhen ve bedenen hazır hale getiriliyorsunuz.

Özel Harekat Polisi Olmak İçin Gereken Şartlar

Tabi bütün bunların olabilmesi için özel harekât polisi olmak için gereken şartların neler olduğunu biliyor olmalısınız.

  • PÖH olmak için boy kilo şartları şu şekilde: Kadınlarda boy 1.62, erkeklerde de 1,67 üzerinde olmalıdır. Bu boylara uygun da vücut kitle endeksiniz olmalı.
  • Silah kullanma ya da taşımakla ilgili bir engeliniz olmamalı
  • Güvenlik soruşturması ve arşiv taramalarından temiz çıkmanız gerekiyor
  • Kendiniz dahil ailenizden herhangi birinin de terörle ilişkisi olmamalı
  • Emniyet Teşkilatı Sağlık Yönetmeliğinde bulunan bütün şartları taşıyor olmalısınız.
  • Kurumsal haklarla ilgili bir olumsuzluk olmamalı ve herhangi bir kuruma da borcu olmamalı.
  • Alkol ve uyuşturucudan uzak olmalısınız
  • Bir parti kuruluşuna üye olmamalısınız.

İşte PÖH olmak için gerekenler bu şekilde. Eğer şartları taşıyorsanız başvurunuzu yapabilirsiniz.

PÖH Polisi Olmak İçin Yaş Sınırı Var mı?

PÖH polisi olmak için yaş sınırı var mı diye merak ediyor musunuz? Özel harekat polisi olmak için boy kilo sınırının yanı sıra yaş sınırı da bulunuyor. 28 yaşını doldurmamış olmalısınız. Çok zorlu bir eğitimi başarıyla tamamladıktan sonra göreve rahatlıkla başlayabilirsiniz.

Aslında konuyla ilgili merak edilen bir diğer konu da maaşlarıdır. Her bir kıdeme bağlı olarak bu maaş miktarları farklıdır. En düşük PÖH polisi maaşı 9 bin 700 TL iken en yüksek maaş 15 bin TL’dir.

Bu maaşı etkileyen en önemli faktörler de;

  • Dönemin şartları
  • Görev branşınız
  • Çalışma kıdeminiz…

Eğer PÖH polisi olmak istiyorsanız bütün şartları karşılamalısınız ve alacağınız eğitime de hazırlıklı olmalısınız. Öncelikle eğitimlerin detaylarını araştırın ve sonrasında başvuru için kendinizi hazır hissedin. Ancak bu şekilde PÖH polisi olarak verimli çalışabilirsiniz.

Kimlerin PÖH polisi olamayacağından da kısaca bahsedelim: Bu şartları taşımıyorsanız, eğitimlerde başarısızsanız PÖH polisi olamazsınız. Çünkü eğitimlerin her birinden başarıyla geçmeniz gerekiyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Deniz, doğa ve tarihin bütünleştiği kent
YAŞAM Deniz, doğa ve tarihin bütünleştiği kent
Rüyada Marul Görmek Ne Anlama Gelir? Rüyada Marul Görmek ve Yemek Anlamı Nedir?
YAŞAM Rüyada Marul Görmek
Rüyada Okula Gitmek Ne Anlama Gelir? Rüyada Okula, Okul Gezisine Gitmek Anlamı Nedir?
YAŞAM Rüyada Okula Gitmek
Rüyada Mısır Görmek Ne Anlama Gelir? Rüyada Mısır Yemek ve Mısır Tarlası Görmek Anlamı Nedir?
YAŞAM Rüyada Mısır Görmek
Rüyada Nişanlanmak Ne Anlama Gelir? Rüyada Nişanlandığımı Görmenin Anlamı Nedir?
YAŞAM Rüyada Nişanlanmak
Göktuğ İsminin Anlamı Nedir? Göktuğ İsmi Ne Demek ve Ne Anlama Gelir?
YAŞAM Göktuğ İsminin Anlamı
Rüyada Mavi Renk Görmek Ne Anlama Gelir? Rüyada Mavi Renk Araba, Elbise ve Çanta Görmek Anlamı Nedir?
YAŞAM Rüyada Mavi Renk Görmek
Rüyada Oğlumu Görmek Ne Anlama Gelir? Rüyada Oğlumu Görmenin Anlamı Nedir?
YAŞAM Rüyada Oğlumu Görmek
Efnan İsminin Anlamı Nedir? Efnan İsmi Ne Demek ve Ne Anlama Gelir?
YAŞAM Efnan İsminin Anlamı
Berra İsminin Anlamı Nedir? Berra İsmi Ne Demek ve Ne Anlama Gelir?
YAŞAM Berra İsminin Anlamı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.