Polemiğe Aydilge de katıldı: Bizler sahip olduklarımız değiliz

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, Harbiye konseri öncesinde Rapçi Lvbel C5'in 'Havhavhav' adlı şarkısına göndermede bulunarak bir açıklamada bulunmuştu. Sandal; "Bir ara 'Miyav Miyav' diye bir şarkı yapmayı düşündüm. Sonra kendime 'Sen Mustafa Sandal'sın' dedim. İçime sinmedi" ifadelerini kullanmıştı.

Mustafa Sandal'ın bu sözlerine Lvbel C5'ten yanıt gecikmedi. Rapçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "Onun böyle bir efekt yakalaması çok zor. Premium üyesiyse açsın Spotify'ı, dinleyenlere baksın. Yoksa ben verebilirim ama ona şarkı vermem."

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Bu sözler üzerine şarkıcı Aydilge de sessiz kalmadı. Lvbel C5'e tepki gösteren Aydilge, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi; "Sürekli 'arabam var, kadınlarım var, hepsi bende' diyen birinin; 'Onun arabası var, maalesef ruhu yok' diyen birini anlamasını beklemek saçma olurdu zaten. Bizler sahip olduklarımız değiliz. Onlar bizden alındığında geriye kalanız."

Öte yandan, rapçinin açıklamalarının ardından Mustafa Sandal; "Biz tıklanmak için değil, yüreklere dokunmak için müzik yaptık." şeklinde bir açıklama yapmıştı.