Polis Akademisinde yabancı öğrencilerin mezuniyet heyecanı

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından eğitim verilen 43 yabancı uyruklu öğrenci törenle mezun oldu.

Polis Akademisine bağlı Polis Amirleri Eğitim Merkezi Müdürlüğünde eğitilen 9 farklı ülkeden 43 yabancı uyruklu öğrenci için akademinin Gölbaşı yerleşkesindeki Ali Birinci Kültür Merkezi'nde mezuniyet töreni düzenlendi.

Törene, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çolak, Özel Güvenlik Denetleme Başkanı Suat Çelik, bazı daire başkanları ile yabancı ülke temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, yabancı öğrencilerin eğitimlerinden fotoğrafların yer aldığı slayt ile akademi tanıtım videosu gösterildi.

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, törende yaptığı konuşmada, Emniyet Teşkilatının, ülke sınırlarını aşan suçla mücadelede ikili ve çoklu iş birliklerinin sağlam temellerini oluşturacak uluslararası eğitim stratejisini başarıyla uyguladığını söyledi.

Uzunkaya, imzalanan ikili anlaşmalar ve güvenlik iş birliği protokolleri çerçevesinde, 1992'den bugüne kadar 24 farklı ülkeden bin 198 misafir öğrencinin Polis Akademisi Başkanlığından mezun edildiğini bildirdi.

"SUÇLA DAHA ETKİLİ MÜCADELEYE DESTEK KATACAK"

Emniyet Teşkilatının sadece kendi içine odaklanmasıyla güçlü bir polis eğitimi vermenin mümkün olmadığının bilincinde olduklarını ifade eden Uzunkaya, "Bu sebeple uluslararası arenaya açılmanın, sürekli bir etkileşim ve iletişim içinde olmanın, uluslararası düzeyde polis eğitimi vermenin, teşkilatımızı daha da güçlendirip kuvvetlendireceğine, öte yandan suçla hem ulusal hem de uluslararası anlamda daha etkili ve kapsamlı mücadele edilmesine destek katacağına inanıyoruz." dedi.

Misafir öğrencilere tavsiyelerde bulunan Uzunkaya, şunları kaydetti: "Görevinizi yaparken daima hukukun çizdiği sınırlar içerisinde hareket etmelisiniz. Hukuka riayet etmeyi, adaletten ayrılmamayı ve mesleki disiplinden uzaklaşmamayı hiçbir zaman unutmayınız. Yolda ve darda kalanlara, yardıma muhtaç olanlara, garip ve düşkünlere ibadet vecdiyle yardım etmeyi, çaresizlerin çaresi ve kimsesizlerin kimsesi olmayı da kendinize daima rehber edininiz. Sadakatinizin devletinize, hizmetlerinizin de yalnızca ait olduğunuz milletinize olması gerektiğini lütfen ve asla unutmayınız."

"4 FARKLI ALANDA HİZMET VERİYORUZ"

Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çolak da akademinin, polis temel eğitimi, polis amirleri eğitimi, Emniyet Teşkilatının hizmet içi eğitimleri ve akademi bünyesindeki enstitülerde yürütülen yüksek lisans ve doktora programları olmak üzere 4 farklı alanda hizmet verdiğini belirtti.

Uluslararası Polis Akademileri Birliğinin (INTERPA) başkanlığını ve Avrupa Polis Akademileri Birliğinin de başkan yardımcılığı görevlerini yürüttüklerini ifade eden Çolak, diğer ülkelerle kolluk eğitimi alanında iş birliği yaptıklarını ve bu alanda lider ülkeler arasında yer aldıklarını aktardı.

Çolak, misafir öğrenci eğitimi programlarına çok önem verdiklerini vurgulayarak, mezun olan yabancı uyruklu öğrencilerin başarılı şekilde ülkelerine hizmet edeceklerine inandığını dile getirdi.

MİSAFİR ÖĞRENCİLERİN EĞİTİMİ

Yabancı misafir öğrenciler, 2017-2018 eğitim öğretim döneminde Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde Türkçe hazırlık eğitimi, daha sonra da Polis Akademisi Başkanlığı Güvenlik Bilimleri Enstitüsünde tezsiz yüksek lisans eğitimi aldı.

Türk meslektaşlarıyla bir yıl süreyle ortak eğitim ve öğretim gören yabancı uyruklu öğrenciler, eğitimlerini başarıyla tamamlayarak mezuniyete hak kazandı.

Biri emniyet müdürü, biri emniyet amiri, 8'i başkomiser, 16'sı komiser ve 17'si komiser yardımcısı rütbesiyle mezun olan 43 misafir öğrenci ülkelerine dönerek görev yapacak.