Polis aracı karda önce duran arabaya sonra duvara çarptı

İstanbul'da günlerdir beklenen kar yağışı kentin çeşitli yerlerinde aralıklarla etkisini sürdürüyor. Eyüpsultan’da da gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle ara sokaklarda bazı araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, bazıları ise kayıp kaza tehlikesi geçirdi. Maddi hasarlı kazalarda meydana gelirken, bir polis ekibi aracı kayarak önce duran otomobile sonra da duvara çarptı.