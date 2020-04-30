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1 Mayıs İşçi Bayramı bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle farklı biçimde kutlandı. Her yıl sendikalar tarafından oluşturulan uzun kortejler bu yıl salgın nedeniyle yapılmadı.

Caner Aktan'ın haberine göre, 1 Mayıs İşçi Bayramı Kocaeli’de de sendikalardan oluşturulan birer temsilciyle kutlandı. Saat 14.00’te İzmit Sabri Yalım Parkı’nda bir araya gelen KESK, DİSK, TMMOB ve TBB temsilcileri açıklama yapmaya hazırlanırken polisten sosyal mesafe uyarısı geldi.

TEK TEK SOSYAL MESAFEYİ AYARLADI

Eylem alanına giren Çevik Kuvvet Şube Müdürü, eylemcileri sosyal mesafeye uymaları konusunda uyardı. Polis ekipleri, sendika temsilcilerinin durmaları gereken yeri göstererek sosyal mesafe kuralının ihlal edilmemesini sağladı.

Ardından KESK, DİSK, TMMOB ve TBB temsilcileri tarafından basın açıklaması okundu. Yapılan açıklamada, “Salgın koşullarında bile zorunlu olmayan işlerde bizlere zorla çalışma dayatılıyor. Bizler yeni bir toplumsal düzeni emek ile bilim ile kuracağız” ifadeleri kullanıldı.

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