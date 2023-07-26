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        Haberler Gündem 3. Sayfa Park kavgası ölüm getirdi... Polis memuru komşusunu vurdu! - Haberler

        Komşuların park kavgası cinayetle bitti: Polis memuru tabancayla öldürdü

        Kilis'te komşuların park tartışması cinayetle bitti. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine polis memuru Mahmut Y., komşusu Hamdi Öten'i tabancayla vurdu

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 11:26
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        Polis memuru komşusunu öldürdü
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        Kilis'te komşuların park tartışması cinayetle bitti.

        Olay, sabah saatlerinde Yaşar Aktürk Mahallesi'nde meydana geldi. Kilis Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Mahmut Y. ile komşusu Hamdi Öten (50) arasında araç park etme meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi ile Mahmut Y., üzerinde taşıdığı tabancasıyla Öten'e ateş açtı. Vücuduna isabet eden kurşunla ağır yaralanan Öten yere yığılırken, silah sesini duyanlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

        İhbarla gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Öten, kurtarılamadı. Mahmut Y. ise meslektaşları tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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