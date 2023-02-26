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Haberler Yaşam Polis Nasıl Olunur? 2023 Polis Olmanın Şartları Neler, Boy, Kilo ve Yaş Sınırı Var Mı?
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Polis nasıl olunur? 2023 polis olmanın şartları neler, boy, kilo ve yaş sınırı var mı?

2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu’na göre; halkın güvenliğini sağlamak, ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğüne, anayasal düzenine ve genel güvenliğe dair önleyici ve koruyucu tedbirler almak amacıyla oluşturulmuş görevli hizmet birimine polis adı verilmektedir. Amaçlarını ve sorumluluklarını yerine getirmek için bilgi toplayan, inceleyen ve gerektiğinde yetkili mercilere iletmekle görevlendirilmiş olan polis nasıl olunur? Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

Polis Nasıl Olunur? 2023 Polis Olmanın Şartları Neler, Boy, Kilo ve Yaş Sınırı Var Mı?
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Birimlerine bağlı olmak kaydıyla resmi üniforma ya da sivil olarak da hizmet verebilen, görevine göre hafif ya da ağır silahları kullanma yetkisi ile donatılmış olan polislik için yaş sınırı var mı? Erkek ve kadın için polis olma şartları nelerdir? İşte, tüm detaylar…

Polis Nasıl Olunur?

Türkiye’de, adayları polislik mesleğine hazır hale getirmek ve bu adayların alacağı eğitimlerle polis olmasını sağlamak için kurulmuş 3 ayrı merkez bulunmaktadır. Polis Akademisi’ne bağlı olarak faaliyet yürüten bu merkezler, Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM), Polis Meslek Yüksek Okulları (PMYO) ve Polis Amirleri Eğitim Merkezi (PAEM) polis ve komiser yetiştirmek için görevlendirilmiş olan kurumlardır.

Lise mezunu olan ve üniversite sınavından yeterli puanı almış olan adaylar PMYO’ya, herhangi bir ön lisans ya da lisans programından mezun olanlar POMEM’e, gerekli şartları sağlamaları durumunda başvurabilirler ve buralarda alacakları eğitimlerin ardından yapılan yazılı, sözlü ve fiziksel sınavlarda başarılı olan adaylar da polis olabilmektedirler.

Polis Olma Şartları

Polis olmak isteyen adayların gerek PMYO gerekse de POMEM’e girerek eğitim alabilmesi için bazı şartları yerine getiriyor olması gerekmektedir. 2023 polis olma şartları şu şekildedir:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
  • Lise, ön lisans ya da bir lisans programından mezun olmak.
  • Yurt dışındaki bir okuldan mezunlar için denklik belgesine sahip olmak.
  • POMEM için KPSS baraj puanını geçmek.
  • Sağlık Şartları Yönetmeliği’nde belirlenmiş olan koşulları taşımak.
  • 18 yaşını doldurmuş ve 30 yaşını geçmemiş olmak.
  • Herhangi bir siyasi parti ya da siyasi partilerinin yan kuruluşlarına üye olmamak.
  • Kamu haklarından yoksun bırakılmamış olmak.
  • Ceza almamış olmak.
  • Silah taşıma açısından bir engele sahip olmamak.
  • Alkol, uyuşturucu ya da herhangi bir uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş ya da tedavi görüyor durumda olmamak.

Erkek ve Kadın İçin Polis Olma Şartları

Polis olmak isteyen adayların cevabını en çok merak ettiği soruların başında polis olmak için yaş sınırı var mı sorusu gelmektedir. Erkek ve kadın adayların polis olabilmek için PMYO ve POMEM’e başvurmaları belirli şartlara bağlanmıştır. PMYO’ya başvuracak olan ve askerliğini tamamlamış olan erkek adayların, sınavın gerçekleşeceği yılda 18 yaşını doldurması ve 24 yaşından gün almamış olması gerekmektedir. Askerliğini tamamlamış olan polis adaylarında ise 26 yaşından gün almamış olması aranmaktadır. Kadın adaylarda ise başvuru yapacak kadınların, 18 yaşlarını doldurması ve 24 yaşından gün almamış olması aranmaktadır.

POMEM’e yapılacak olan başvurularda ise üst yaş sınırı 30 olarak belirlenmiştir. Herhangi bir ön lisans ya da lisans programından mezun olan her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, 30 yaşından gün almamak kaydıyla POMEM’e başvuru yapma hakkına sahiptir.

Polis Olmak İçin Boy/Kilo Sınırı Var MI?

Polis olabilmek için erkeklerde en az 1.67 cm, kadınlarda ise 1.62 cm’den kısa olmama şartı aranmaktadır. Bunun yanında boy kilo orantısı anlamına gelen, beden kitle indeksi de 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmalıdır.

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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