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        Samsun'da polis okulu öğrencilerinden 19 Mayıs'a özel koreografi

        Samsun'da polis okulu öğrencileri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı hazırladıkları kliple kutladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 01:56 Güncelleme: 19.05.2025 - 01:56
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        Polis okulu öğrencilerinden 19 Mayıs'a özel koreografi
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        Samsun 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulunca hazırlanan klip, "Samsun 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu öğrencilerimiz ilk günkü milli mücadele ruhuyla19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı yaşattılar." notuyla başladı.

        AA'nın haberine göre; eğitim alanında bir araya gelen öğrenciler, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün, Milli Mücadele'yi başlatmak için 19 Mayıs 1919'da Samsun'a geldiği Bandırma Vapuru'nun koreografisini oluşturdu.

        Gençlik Marşı'nın seslendirildiği klipte, vapur hareket ettirildi.

        Öğrencilerin "19 Mayıs PMYO" koreografisini de oluşturduğu alanda Türk bayrağı açıldı.

        19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için özel hazırlanan klip, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mız kutlu olsun." mesajıyla paylaşıldı.

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        #Samsun
        #haberler
        #19 mayıs
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