'Dur' ihtarına uymadı

DHA

Olay, saat 14.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesinde meydana geldi. Bölgede devriye görevi yapan motorize 'Yunus' ekipleri, E.Ş. yönetimindeki 07 EIZ 95 plakalı kamyoneti durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına rağmen kaçan sürücüyü, çok sayıda polis ekibi takibe başladı.

DHA'nın haberine göre, ara sokaktan Gazi Bulvarı'na çıkan sürücü E.Ş., kaçmayı sürdürdü. Bulvar üzerinde kamyonetle hızla E.Ş., 'Yunus' ekipleri tarafından durduruldu.

Sürücü E.Ş.'nin, Genel Bilgi Taraması'nda suç kaydına rastlanmazken, ehliyetsiz olduğu ve alkol kullandığı için kaçtığı ortaya çıktı. E.Ş., polisin "Neden kaçıyorsun, canından önemli mi?" sorusuna, "Alkollüydüm. Ne söyleseniz haklısınız. Bir şey söylemeye yüzüm yok" karşılığını verdi.

Gözaltına alınan E.Ş.'ye, 'ehliyetsiz araç kullanmak' ve 'kent trafiğini tehlikeye sokmak'tan cezai işlem uygulandı.