Polisleri görünce 5 kat tırmanıp çatıdan kaçtı
Manisa'da apartmanın 1'inci katına giren hırsızlık şüphelisi, polislerin geldiğini görünce önce bitişikteki binanın balkonuna, ardından balkonun korkuluklarına tutunup 5 kat tırmanarak çıktığı çatıdan diğer binalara geçip kaçtı.
Manisa'nın Turgutlu ilçesi Atatürk Bulvarı'ndaki apartmanın 1'inci katına, saat 01.30 sıralarında hırsız girdiği bilgisini alan polis ekipleri, harekete geçti.
Polis, eve girebilmek için itfaiyeden yardım istedi.
Polislerin merdiven aracıyla eve girmeye çalıştığını fark eden şüpheli, yakalanmamak için önce pencereden bitişikteki apartmanın balkonuna geçti, ardından da balkon korkuluklarına tırmanarak beş kat çıkıp çatıya ulaştı.