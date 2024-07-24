Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Polisleri görünce 5 kat tırmanıp çatıdan kaçtı | Son dakika haberleri

        Polisleri görünce 5 kat tırmanıp çatıdan kaçtı

        Manisa'da apartmanın 1'inci katına giren hırsızlık şüphelisi, polislerin geldiğini görünce önce bitişikteki binanın balkonuna, ardından balkonun korkuluklarına tutunup 5 kat tırmanarak çıktığı çatıdan diğer binalara geçip kaçtı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 14:42 Güncelleme: 24.07.2024 - 14:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Manisa'nın Turgutlu ilçesi Atatürk Bulvarı'ndaki apartmanın 1'inci katına, saat 01.30 sıralarında hırsız girdiği bilgisini alan polis ekipleri, harekete geçti.

        2

        Polis, eve girebilmek için itfaiyeden yardım istedi.

        3

        Polislerin merdiven aracıyla eve girmeye çalıştığını fark eden şüpheli, yakalanmamak için önce pencereden bitişikteki apartmanın balkonuna geçti, ardından da balkon korkuluklarına tırmanarak beş kat çıkıp çatıya ulaştı.

        4

        Buradan diğer binaların çatılarına geçen hırsız, gecenin karanlığında kaçtı. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

        #manis
        #hırsız
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        4 bloklu sitede yüzlerce insan yaşıyor! Bu binaya dikkat!
        4 bloklu sitede yüzlerce insan yaşıyor! Bu binaya dikkat!
        Büyük Manavgat yangınının üzerinden üç yıl geçti: Yeşillendirilen alanlar havadan görüntülendi
        Büyük Manavgat yangınının üzerinden üç yıl geçti: Yeşillendirilen alanlar havadan görüntülendi
        Hurdacı ve domates işçisi kılığındaki çeteye operasyon!
        Hurdacı ve domates işçisi kılığındaki çeteye operasyon!
        Rus fenomen Tatiana hayatını kaybetmişti! Kaza raporu açıklandı!
        Rus fenomen Tatiana hayatını kaybetmişti! Kaza raporu açıklandı!
        Mou'nun Fener'ine lazım olanlar..
        Mou'nun Fener'ine lazım olanlar..
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Baba-kız, 1.5 asırlık kemer köprüyü ortaya çıkardı
        Baba-kız, 1.5 asırlık kemer köprüyü ortaya çıkardı
        Covid-19 ve gribe bağlı enfeksiyonlar kalp krizi riskini artırıyor
        Covid-19 ve gribe bağlı enfeksiyonlar kalp krizi riskini artırıyor
        "Eylülde OVP'yi güncelleyeceğiz"
        "Eylülde OVP'yi güncelleyeceğiz"
        Çöp balonu gerginliği sürüyor!
        Çöp balonu gerginliği sürüyor!
        Kazancı açıklandı
        Kazancı açıklandı
        Denizde taciz iddiasında linç girişimi!
        Denizde taciz iddiasında linç girişimi!
        El öpmeye gittiler
        El öpmeye gittiler
        'Oğlumu woke hareketi öldürdü'
        'Oğlumu woke hareketi öldürdü'
        Fenerbahçe transferi KAP'a bildirdi!
        Fenerbahçe transferi KAP'a bildirdi!
        Trump'a suikast girişiminde yeni görüntüler!
        Trump'a suikast girişiminde yeni görüntüler!
        Aslan'ın 'Bah'tı kapalı!
        Aslan'ın 'Bah'tı kapalı!
        EYT’nin maliyeti ne kadar?
        EYT’nin maliyeti ne kadar?
        "Dış yükümlülükleri azaltıyoruz"
        "Dış yükümlülükleri azaltıyoruz"
        'Altına Hücum' olsun
        'Altına Hücum' olsun