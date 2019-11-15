POMEM sınav giriş belgeleri Polis Akademisi Başkanlığı tarafından erişime açıldı. Adaylar ais.pa.edu.tr adresi üzerinden parkur bilgilerine ve sınav giriş yerlerine ulaşabilecek. Peki, POMEM sınav giriş yerlerleri nasıl öğrenilir? 26. dönem POMEM fizik yeterlilik sınavı ile ilgili detaylar...
26. DÖNEM POMEM SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI 2019
26. DÖNEM POMEM sınav giriş belgelerine ais.pa.edu.tr adresi üzerinden ulaşabilecek. Site yoğunluk nedeniyle bir süredir açılmıyor.
26. DÖNEM POMEM FYT PARKUR BİLGİLERİ
YORUMLAR