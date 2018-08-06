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Pompalı tüfekle 11 yaşındaki kızı öldürdü, 6 kişiyi yaraladı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bir kişi pompalı tüfekle husumeti bulunduğu ailenin evinin önüne gelerek rast gele ateş açtı. Açılan ateş sonucu 11 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybederken aynı aileden 6 kişi yaralandı

06.08.2018 - 20:35 | Güncelleme: İHA

Olay Karadeniz Ereğli ilçesine bağlı Kıyıcak Mahallesi Karacak Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre bir birleri ile akraba olan Demirci ailesi arasında yaklaşık altı ay önce kız kaçırma mevzusu nedeniyle husumet başladı. Sabah saatlerinde iki aile arasında başlayan tartışma büyümeden sona erdi. Öğlen saatlerinde Tanju D. (22), Okan D., Emrah D. ile birlikte sabah tartıştığı evin önüne gelen Şenol D. otomatik av tüfeği ile rastgele ateş açmaya başladı. Yaklaşık 6 el ateş alan tüfekten çıkan kurşunlar 11 yaşındaki Sıla D. başından ve göğsünden, Şener D. (23) ayağından, Şerife D. (59) kafa ve göğsünden, Ziya D. (15) kasıklarından, Emrah D. (20) sol omzundan, Gökhan D (20) göğsünden ve İmdat D. (38) sol bacağından yaralandı. Yaralılardan Sıla D. kaldırıldığı Alaplı Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken diğer yaralılar devlet ve özel hastanelerde tedavi altına alındı. Saldırıyı gerçekleştiren Şenol D. ve yanındaki akrabaları olay yerinden kaçtıktan sonra polis tarafından yapılan operasyonla kısa sürede silahlarıyla birlikte ele geçirildi.

İHA'nın haberine göre, olaya tanık olan ve saldırıya uğrayan aileden Cengiz Demirci evin önünde otururken kalabalık bir gurupla gelen Şenol D.’nin kendilerine ateş açmaya başladığını ve çok sayıda kişiyi yaraladığını söyledi. Saldırganı durdurmaya çalıştıklarını ancak elinde silah olduğu için başarılı olamadıklarını anlatan Cengiz Demirci “Yaklaşık 30 kişi ellerinde silah ve sopa bize, çocuklara girdiler. İki kişi ateş etti. Diğerlerinde de silah vardı ama onların ateş etmeye zamanı olmadı. Balkonun önünde oturuyorduk. Aniden geldiler, zaten hazırlıklı gelmişler. Olay daha önce bir gelin kaçırma mevzusundan oldu. Sabahtan da çocukların önünü kesmişler. 5-6 tane yaralımız var. Kayın validemiz sırtından yaralı. Kaçacak zamanımız olmadı. Önlemeye çalıştık ama silah olayı olunca önleyemedik. Burada her kes birbiri ile akraba, hiç yabancı yok. Hepimiz de Demirci’yiz” dedi.

Olay sırasında yaralılarla birlikte evin önünde oturan ve saldırıdan yara almadan kurtulan Tahsin Demir ise silah seslerini duyunca kaçmaya vakit bulamadıklarını ve yere yığılan çocuğun yanına koştuklarını söyledi.

Savcılık ve polis olay yerinde detaylı inceleme yaparken, olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

 

 

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