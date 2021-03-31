9’uncu kez gerçekleştirilecek online karnaval için bir açıklama yapan karnaval fikir önderi ve Toyota Türkiye CEO’su Ali Haydar Bozkurt, pandemi önlemlerinin devam ettiğini ve bu çerçevede karnavalın dijital olarak düzenlenmesi kararının alındığını belirterek “Ünlü konuklar ve sanatçıların da katılacağı yayınlar ile yine herkese karnaval ruhunu yaşatacağız. Birliktelik ruhumuza iyi gelecek, motivasyonumuz artacak. Zor bir süreçten geçiyoruz, bazı sıkıntılarımız oluyor. Ama umudumuzu asla ve asla yitirmiyoruz. Bu günlerin geçeceğini de biliyoruz. Ve 2022 karnavalı için şartların düzelmesiyle birlikte ‘Muhteşem Dönüş’ için şimdiden hazırlanıyoruz” açıklamasında bulundu.