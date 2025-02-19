Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Bursa Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, ağustos ayında, smaçör olarak Porto Rikolu Pilar Marie Victoria Lopez'i (28) transfer etti.

SAĞLIK SORUNU TESPİT EDİLMEDİ DHA'daki habere göre Bursa'da sağlık kontrolünden geçen Lopez'de herhangi bir rahatsızlık tespit edilmedi. Kulüp, Lopez'in gelmesiyle, takımın 3 yabancı oyuncusuna Nilüfer ilçesi Beşevler Mahallesi'ndeki apartmandan 3 ayrı daire kiraladı.

MANTARLI TAVUK SALATA VE 2 AĞRI KESİCİ Bursa'ya geldiği ilk günlerde yaşadığı uyum sorunu nedeniyle uyku ilacı alan Lopez, 28 Ağustos 2024'te idmana katıldıktan sonra, aynı apartmanda kaldığı takım arkadaşı olan Julia Szczurowska ile evlerinin yakınındaki restoranda, mantarlı tavuk salata yedi. Daha sonra ağrı kesici 2 hap içen Porto Rikolu voleybolcu, evine gidip saat 23.00 ile 00.00 arasında arkadaşlarına mesajlar gönderdi.

İDMANA KATILMAYINCA, ÇİLİNGİRLE EVE GİRİLDİ Pilar Marie Victoria Lopez, ertesi gün idmana katılmadı. Kendisine telefonla ulaşamayan kulüp görevlileri evine gitti. Kapı açılmayınca çilingir çağıran görevliler içeri girdiklerinde, sporcuyu yatakta hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ Sağlık görevlilerinin kontrollerinde Pilar Marie Victoria Lopez’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Voleybolcunun cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi.

UYUŞTURUCU MADDE BULUNMADI Polisin evde yaptığı araştırmada, intihar, uyuşturucu kullanma ve cinayet şüphesine ise rastlanmadı. Ülkesinde en fazla sevilen sporcular arasında olan Pilar Marie Victoria Lopez'in cenazesi, ailesi, menajeri, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, kulüp yöneticileri ve takım arkadaşlarının katıldığı tören sonrası toprağa verilmek üzere uçakla Porto Riko'ya gönderildi.